醫院診所口罩也去偷！　惡男為了「3個口罩」被判入獄3個月

▲男子因為偷3個口罩坐牢。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情導致醫療物資缺乏,口罩更是一罩難求,英國倫敦一名男子竟然潛入醫院偷口罩,雖然只偷了3個,但是事蹟曝光後仍因偷竊罪成,被判入獄3個月。

居住在倫敦南部克拉珀姆(Clapham)的34歲男子侯賽因(Lerun Hussain),5日晚間11時20分竟然潛入當地國王學院醫院(King’s College Hospital),偷竊了3個口罩,結果立即被醫院保全人員逮捕,7日開庭時他當庭認罪,隨即被克羅伊登(Croydon)法院宣判入獄3個月。

同天基德明斯特市(Kidderminster)也傳出,一名醫生診所裡唯一的一盒口罩也被偷走,他特地向外呼籲,希望小偷能夠趕快歸還口罩,雖然目前仍未抓到真兇,但已有許多善心人士紛紛捐出口罩,讓他免於診所被關閉的危機。

Lerun Hussain, 34, has been convicted and sentenced for stealing surgical masks from a south London hospital. https://t.co/PS2wubVj50 pic.twitter.com/z2yuJzxHtV