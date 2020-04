法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

▲Uber Eats的送貨員用腳踏車送貨。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

法國超市零售商家樂福(CARR.PA)和Uber Eats在1日表示,因為巴黎受到疫情所苦,將合作推出送貨服務,提供在封城期間當地人民的食物和民生必需品需求,從6日開始巴黎及周邊15家家樂福分店將開始提供服務,然後慢慢推廣到全國,用戶將可以使用Uber Eats應用程式購買家樂福的商品。

法國總理菲力普(Edouard Philippe)近日宣布,將全國封城令延長2周至15日為止,但禁令與他國相比顯得寬鬆許多,剛開始外出運動甚至是允許的範圍,直到當地時間3月17日起,國民外出就必須簽署文件說明去處。

Carrefour Group and Uber Eats to deliver products in 30 minutes https://t.co/mr54lxkfNs pic.twitter.com/CD19iE6MAY