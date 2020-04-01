法國封城家樂福推「甘心服務」　合夥Uber Eats日用品半小時送上門

▲Uber Eats的送貨員用腳踏車送貨。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國超市零售商家樂福（CARR.PA）和Uber Eats在1日表示，因為巴黎受到疫情所苦，將合作推出送貨服務，提供在封城期間當地人民的食物和民生必需品需求，從6日開始巴黎及周邊15家家樂福分店將開始提供服務，然後慢慢推廣到全國，用戶將可以使用Uber Eats應用程式購買家樂福的商品。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）近日宣布，將全國封城令延長2周至15日為止，但禁令與他國相比顯得寬鬆許多，剛開始外出運動甚至是允許的範圍，直到當地時間3月17日起，國民外出就必須簽署文件說明去處。

Carrefour Group and Uber Eats to deliver products in 30 minutes https://t.co/mr54lxkfNs pic.twitter.com/CD19iE6MAY — Ted Blackwater (@TedBlackwater) April 1, 2020

出於健康安全考量，雖然法國的多數超市都還在營業，但有限制一次可以進出的人數，居民也因為擔心會不小心感染新冠病毒，盡量減少外出的次數。

首批受惠的巴黎居民將可以在6日起的早上11點至晚上11點使用這項服務，日用品、衛生用品和食物都可以由此訂購，平均送貨時間約為30分鐘，除此之外，在4月還可以不用付外送費。

早在疫情爆發之前，家樂福就有考慮過要實施這項服務，因為面臨到來自亞馬遜等各個崛起的電商平台的競爭，銷售數字大受影響。Uber Eats除了與巴黎合作之外，也在巴西、西班牙等地與商家合作，一起為疫情作出努力。