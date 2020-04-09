全都毫無保留分享了！　中國致函聯合國：我們對國際抗疫合作貢獻巨大

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▲捷克,新冠肺炎,武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

截至格林威治標準時間今天19時（台灣晚間9日凌晨3時），全球感染2019冠狀病毒疾病官方確認死亡人數增至8萬6289例。中國代表8日向聯合國通報中國抗疫和國際合作情況中表示，中國為國際抗疫合作作出的巨大貢獻，中方應對疫情公開、透明、負責任。

據《新華社》報導，聯合國4月8日報導，中國常駐聯合國代表張軍8日致函第74屆聯大主席穆罕默德-班迪（Bande）、古特雷斯（Antonio Guterres）和各國常駐聯合國代表，用事例和資料詳細介紹中國抗擊新冠肺炎疫情及同國際社會合作情況。

函件表示，中方提出「早發現、早報告、早隔離、早治療」的防控要求和「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」的救治要求，實踐證明行之有效。

函件表示，「2019年12月27日武漢首次發現不明原因肺炎病例後，中方迅速開展調查，立即開展病原鑑定；2020年1月3日起，中方開始定期與世界衛生組織、包括美國在內的各國以及港澳台及時、主動通報疫情資訊，共用新型冠狀病毒基因組序列資訊；中方接待中國-世界衛生組織聯合專家考察組在華考察調研；中國國家衛生健康委員會每日發佈中國疫情情況；中國國務院聯防聯控機制共舉辦65場記者會，內容涉及疫情防控、醫療救治、科研攻關等眾多領域，廣泛回應外界關切；中國外交部多次召開外國駐華使館（團）疫情防控通報會，介紹疫情進展。」

▲捷克,新冠肺炎,武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎全球大流行。（圖／達志影像／美聯社）

函件指出，截至3月31日，中國政府已向120個國家和4個國際組織提供包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助。中國地方政府已通過國際友好城市等管道向50多個國家捐贈醫療物資。中國企業向100多個國家和國際組織捐贈醫療物資；截至4月7日，中國已向義大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、老撾、委內瑞拉、菲律賓9個國家派出11批醫療專家組；中國部分地方省份也向國外派出醫療專家組。

函件強調，中國毫無保留地與國際社會分享抗疫資訊，與全球100多個國家、10多個國際和地區組織分享疫情防控和診療方案等技術文件，專門建立了新冠肺炎疫情網上知識中心和國際合作專家庫，通過遠端視訊方式與100多個國家和地區舉辦了40餘場技術交流會議；中方向世衛組織捐款2000萬美元（約新台幣6億元），支援世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情的國際合作。

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