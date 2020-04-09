公有市場戴口罩上路！違規無罰則　黃珊珊：勸導就夠了

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市公有市場戴口罩政策9日上路，攤商全面戴口罩，民眾則建議戴口罩，並於入口處量體溫。副市長黃珊珊前往光復市場視察，她認為攤商的口罩都是統一配置，執行上沒有太大困難。對於新北市宣佈，攤商若沒有配戴口罩，開罰3到6萬。黃珊珊強調，「處罰不是目的」，如果有違規，勸導也就夠了。

黃珊珊指出，公有市場戴口罩是新政策，她來看一下有沒有缺的設備，比如說耳溫槍、人力吃緊，民眾則是做勸導，公有市場攤商還是要全部戴口罩，口罩量都是中央統一配置，所以數量都還足夠，執行上沒太大困難。

至於量體溫的人力不足，黃珊珊說，市場處會像勞動局報就業方案，會調派人力來支援公有市場，人力充足後就會全面來執行。

不過，新北市長侯友宜宣布，新北轄內公有、傳統市場、夜市等區域，即日起攤商全面配戴口罩，違者將依食品安全衛生管理法開罰3到6萬。

對此，市場處長陳庭輝表示，新北是依食品法罰3萬到6萬，台北市是相同法律，攤商朋友都配合得很好，「現階段沒有類似的問題」，客人用勸導方式，未來中央有統一規定所有人要戴口罩，就配合辦理。

黃珊珊強調，處罰不是目的，北市公有市場攤商原則上都配合市政府政策，如果有違規，勸導也就夠了，認為攤商都會配合規定，也會有相關人員不定期檢查。

對於流動攤販管理，黃珊珊說，「由公而私」，目前為止外面店家或流動攤販中央沒下令有什麼規定，只能勸導，4月9日以後大家都可以14天買到9天，「外面攤商比我們更害怕，他們每天接觸的人也比我們更多，要做相關保護」。

黃珊珊指出，這段期間政府不可能什麼都去限制，限制又沒罰則，等於是白講，希望中央統一規定就照辦，沒有的話就是柔性勸導，希望大家都能做到，台北市民做好防護，大家都懂這道理。

至於夜市人流管制，認為應請警方協助人力。黃珊珊坦言，夜市問題在於不像公有市場有單一出入口可以限縮出入口，可以大家在出入口做勸導，夜市是四通八達，如果要拉紅龍，或是讓人流分流，政府可以協助，但不可能把所有治安警力都去做人留分流。

黃珊珊說，私有市場則有一些商圈有自治會，政府人力要做最有效調度，可以協助但不太可能幫忙站台，還是回到民眾自己、店家，希望大家逛夜市，可以買回家吃，或是到空曠小公園，不要到密集地方聚餐。