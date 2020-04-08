確保零確診！花蓮免費提供次氯酸水　全縣7個點自備容器索取

▲▼為防範新冠病毒，花蓮全縣設置7處地點供民眾領取次氯酸水。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全球新型冠狀肺炎疫情嚴峻，花蓮縣政府自2月26日起就免費提供次氯酸水給民眾使用，目前縣內有花蓮縣警察局花蓮分局、新城分局、吉安分局、鳳林分局、玉里分局、豐濱分駐所及吉安鄉衛生所等7處地點設置。

次氯酸水能抑制病毒活性，主要使用於居家環境清潔，如手把、桌椅、電話筒、浴廁..等手部經常接觸之表面，花蓮鄉親請自備不透光容器前往索取，並提醒民眾環境消毒防疫的重要性，都能做好自主防疫及自身健康管理。

全台受新冠疫情的衝擊，花蓮除成立防疫消毒大隊執行各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校及民眾洽公機關等處所實施戶外公共環境消毒工作，清明連假過後第一天，更針對東大門夜市、觀光景點及人潮聚集處共計99處進行戶外防疫消毒作業，免費提供之次氯酸水，希望落實居家環境消毒及自主管理，雙管齊下降低新型冠狀病毒發生之機率。

環保局局長饒忠表示，為守護花蓮好山、好水、好空氣無疫情之淨土，呼籲遊客及本縣民眾於觀光景點、人潮聚集等處需保持安全社交距離（室內保持1.5公尺、室外1公尺），並建議戴口罩、勤洗手，保護自己亦保護他人，同時防疫消毒大隊將廣泛的針對縣內人群聚集熱點進行環境消毒，提供安心生活的環境。

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