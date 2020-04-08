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南鐵東移案行政訴訟原告敗訴！　自救會長陳致曉：相當錯愕

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▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，由部分受拆戶及其家屬於2017年向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院8日宣判，判決原告之訴駁回，反台南鐵路東移自救會會長陳致曉表示，對此判決結果「相當錯愕」。

▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

該行政訴訟案原告共75人，被告為內政部，台南市政府及交通部鐵道局均為訴訟參加人；全案經過13次程序準備庭、1次現場勘測及1次言詞辯論。對於判決結果，反台南鐵路東移自救會會長陳致曉表示「相當錯愕」，他說，在法庭中，政府單位提不出證據、數度翻供、醜態百出，如此判決結果令人錯愕，居民將上訴。

▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

陳致曉強調，大埔歷經8次訴訟結果、3次定讞才進行強拆，民進黨政府至少應給南鐵居民與苗栗大埔居民同等司法救濟機會。

對於判決結果，台南市政府表示欣然接受，樂見法院釐清事實，判決顯示推動中的鐵路地下化建設確實符合「公共利益」所必要，內政部核定都市計畫之行政處分並無不法及利益衡量之瑕疵。

交通部鐵道局中部工程處處長黃鳳岡表示，4月8日才剛判決，尚未決定何時進行拒遷戶之拆除作業，審慎評估及檢討後，再決定拆除之時間與方式。

▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

台南市長黃偉哲強調，鐵路地下化是台南市民長久的殷切期盼，攸關台南城市縫合、區域發展的百年大計，市府將盡力輔助交通部持續推動建設，為市民的長遠福祉而努力，讓鐵路地下化的工程圓滿落實。

台南市政府指出，依內政部表示，都市計畫委員會審查標準回歸都市計畫法第27條第1項第4款，應著重於土地使用之合理規劃；本案都市計畫變更係配合行政院核定之「台南市區鐵路地下化計畫」所辦理，符合前述法律條款規定事由。

未來改建後之道路寬度為25～40公尺公園道，對紓解鄰近地區交通與塑造市中心區意象有具體效益，確實為促進整體都市發展所必要。本案都市計畫目的在配合鐵路地下化工程所需，將無法載重開發、建築之地面騰空廊帶，結合現行鐵路用地，規劃成為連通台南市區之主要公園道，對於紓解市區交通擁擠問題有極大幫助，且兼顧提升居住環境品質、防災防汛等功能，實為增進「公共利益」所必要。

原告指控本案係「因站區開發利益而東移路線」，交通部鐵道局等政府代表一再駁斥，且本案293.6億元經費來源，已明確編列在交通部與台南市政府各年度預算，充分證明本案全數由政府出資興建，並無原告指稱任意將路線東移、擴大用地範圍以增加開發利益，並挹注本案工程經費的情形，此亦經監察院102年調查證明在案，原告顯係誤解。

▲台南鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及其家屬向高雄高等行政法院提出行政訴訟，高雄高等行政法院判決原告之訴駁回。（圖／記者林悅攝）

台南市交通局指出，台南市區鐵路地下化計畫由交通部鐵道局中部工程處分段施工，台南市政府為配合中央工程，委託民調公司進行民意調查，對於市府是否有盡到照顧拆遷戶的責任、增加市區交通順暢與安全性、增加生活便利性及對台南整體發展全面性幫助等議題，調查結果均有86％以上的正面同意結果。台南市政府表示，將配合交通部施工進度，繼續加強對市民的溝通與照顧，以利地下化工程順利進行。

交通局長王銘德表示，為能配合中央重大建設，了解市民對台南市區鐵路地下化計畫執行內容的滿意度，委託民調公司於2020年3月30、31日兩天，對鐵路地下化施工影響較大之東區、南區、北區、中西區、永康區、仁德區共6個行政區進行民意調查。調查結果：86％贊成工程繼續進行；在環境影響評估、都市計畫變更及土地徵收等程序都依法取得核准，94％贊成市政府加強溝通，減少反對意見，以利工程進行；86.8％認同台南市政府有盡到照顧責任；93.1％認為鐵路地下化可以增加交通順暢及安全性；87.5％認為工程完工後原鐵軌上方規劃公園或道路會增加市區生活便利性；89.4％認為鐵路地下化工程對台南市區整體發展有全面性幫助；對於政府加強溝通後少數地主不願拆遷，60.2％贊成政府應依法進行強制拆除作業，讓工程早日完成。

交通局長王銘德指出，台南鐵路地下化是交通部的重大工程，黃偉哲市長曾表示台南市府會全力配合與協助。根據民調結果，大部分民眾贊成中央繼續推動鐵路地下化，也肯定市府對本案的努力成果。對於少數市民或外縣市團體的質疑，亦會再加強溝通，期待中央建設能如期如質地完成，讓台南市發展往前邁進。

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