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遭媽媽男友性侵3年…她崩潰「重複洗私處、胸部」！母護枕邊人裝沒事

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲男子阿欽3年來陸續性侵同居女友的12歲女兒晴晴，法院依對未滿十四歲女子犯強制性交罪判處有期徒刑8年2月。（圖／123RF）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿欽（化名）與女友同居期間，竟趁女友晚上外出工作之際，性侵她12歲的女兒晴晴（化名），過程中阿欽不顧晴晴推擠反抗、不斷呼喊「救命」，仍強行將她褲子脫下硬上。後來晴晴因上學遲到，經老師了解後事件才曝光。法院審理時發現，阿欽竟從晴晴小學三年級就開始對她性侵，依「對未滿14歲女子犯強制性交罪」判處有期徒刑8年2月。

晴晴與媽媽及媽媽的男友阿欽同住一屋，3人自2011年到2017年5月間一共搬家過9次。2017年4月間某日晚上11點多，阿欽竟趁女友外出工作的時候強行脫下晴晴褲子，過程中不顧她用力推擠反抗、喊著「救命 」，仍執意硬上，強制性交得逞。隔月12日晴晴因上學遲到，經老師詢問了解家庭狀況後，性侵事件才曝光。

檢方調查時晴晴表示，阿欽第1次對做變態的事情，是在她國小3年級升4年級的暑假，那次阿欽就有用尿尿的地方插入她下體，雖她當時有痛的感覺，也有用力反抗，但因阿欽力氣實在太大她無力反抗，只見阿欽仍笑笑的繼續動作。

晴晴的媽媽警詢時坦承，女兒有向她反映過遭阿欽性侵，也有親眼看過阿欽摸女兒胸部，但事後她卻因自己與阿欽間有情感糾葛，為避免害到男友，開始說詞反覆，甚至出現偏袒阿欽的情形。

法院勘驗醫院的精神鑑定發現，晴晴被性侵後出現創傷後壓力症及急性壓力反應，時而胃口不好時而暴飲暴食，會重複洗尿尿的地方或胸部，且小三開始學業也逐漸退步，可見此事對她傷害甚鉅，法官審酌阿欽自2014年至2017年間強制性交晴晴至少得逞10次，一審依對未滿十四歲女子犯強制性交罪處有期徒刑8年2月；阿欽不符提上訴，二審維持原判。全案仍可上訴。

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