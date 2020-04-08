電信消費爭議共同處理機構將誕生！NCC修法強制業者成立



▲NCC委員會8日通過「電信消費爭議處理機構設立與監督管理辦法」草案（圖／NCC FB）



記者陳世昌／台北報導



消費者與電信商之間的消費紛爭即將有專責機構來負責處理了！NCC(國家通訊傳播委員會)8日修法，強制要求特定電信事業共同成立電信消費爭議處理機構，共同維護用戶權益，消費者若有電信服務的消費紛爭都可以要求協助解決。



NCC發言人蕭祈宏表示，電信管理法於108年6月26日公布，依據該法第20條規定，NCC訂定「電信消費爭議處理機構設立與監督管理辦法」，考量各電信服務之類型，電信事業營業總額及客訴數量等因素後，認定特定電信事業共同成立電信消費爭議處理機構。





▲NCC修法強制電信業者共同成立電信消費爭議處理機構。（示意圖／記者陳世昌攝）



目前NCC受理電信消費爭議時，會先請電信業者依消費者保護法第43條規定於接獲申訴之日起15日內妥適處理。未來民眾發生電信消費爭議時，可直接由電信管理法授權設立之專責爭議處理機構受理申訴及調處，依據爭議實際情形靈活運用，可迅速且非訟方式解決電信消費爭議。

NCC強調，未來除了由消費爭議處理機構受理電信消費者申訴及調處，NCC也會將隨時觀測，於重大消費爭議或有緊急必要時介入處理。



NCC表示，「電信消費爭議處理機構設立與監督管理辦法」草案將對外預告30天，聽取各界意見，使規劃更加完善。