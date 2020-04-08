國民黨部租金年花4650萬　江啟臣考慮搬家「3個月內提可行方案」





▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣8日在中常會時表示，黨部八德大樓將重新規劃空間運用，也不排除另尋他處，提高運作效能、降低營運成本，並指示相關黨務主管於3個月內擬出可行方案。

國民黨中央黨部八德大樓，屬於中投公司名下物業，黨部租用B1到5樓，年租金近4650萬元，四年前國民黨總統敗選，行管會在黨產會成立前，預付5年租金，租期到明年底止。

由於國民黨近年財務拮据，行管會從軟硬體採取多項節流作為，但中央黨部每月光是管理費、水電等就要60多萬到80多萬元，外加電話費、油料等支出，每月得花上百萬元。

▲國民黨中央黨部 。（資料照／記者湯興漢攝）

對於黨部搬家或重新規劃空間，江啟臣表示，國民黨所使用的八德大樓從民國95年自中山南路舊址搬遷此使用至今，不但一起見證了本黨從在野重返執政的榮耀，也經歷了從執政到敗選的辛酸感慨。

他表示，上任黨主席後巡視黨部，發現不少閒置空間未充分利用，認為辦公空間有檢討必要，基於節省黨財務支出，讓空間使用符合效率，決定盡速檢討，重新規畫符使用規模辦公空間，甚至搬遷他處。

江啟臣說，經過幾次組織規模調整，黨部辦公人數已經精簡；在野黨需要迅速應變的作戰能力，現有的空間也不符合需求；在國家法令的規範下，國民黨能用於運營空間的預算也更有限。

為此，江啟臣也宣布國民黨將正式啟動「國民黨空間重設計」的計畫，過去兩週的中央工作會議，已請秘書長李乾龍及黨務相關主管，針對需要的空間展開盤點評估與規劃，3個月內擬出可行方案，打造符合國民黨現階段營運需求的空間，希望以組織扁平化需求為前提，重新規劃或是尋覓合適的空間，達到「提高運作效能」、「降低營運成本」兩大目標。