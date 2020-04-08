沒人幫領！桃園居檢男「下樓拿外賣」恐遭罰　陳時中：有爭議待討論

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心規定居家檢疫、居家隔離不得外出，否則最高可裁罰100萬元。但桃園一名莊姓男子，因獨居無法外出，下樓拿外賣遭管委會報警，恐遭衛生局開罰。不過，莊男卻喊冤，表示他曾請社區警衛代領遭拒，只好自己下樓取餐。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這個案子有點爭議，會再作討論。

桃園市莊姓男子居家檢疫期間，因獨居無法外出，但仍兩度叫外賣至社區還下樓取餐，管委會發現後報警處理，蘆竹警分局調出社區監視器確認將莊男函送衛生局裁處。

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莊男遭罰時喊冤，表示獨居無法外出買食物，請社區警衛代領又遭拒，只好下樓取餐；衛生局指出，這是桃園首起領取外送餐點離開處所違規案，會視當事人當時離家距離、有無戴口罩與是否接觸到人等違規情節作為開罰依據。

中央流行疫情指揮中心今（8）日召開記者會，媒體詢問此案例，表示衛生單位已說門牌內不罰，但老公寓門牌統一在一樓，上下樓與社區進出是否有特別規範？

對此，陳時中表示，桃園案件會做討論，但地方政府都設有關懷服務中心，如果遇到困難可以打關懷服務電話尋求幫忙，如果要送到樓上，只要大家不要近距離接觸，也就沒問題。不過，他也提到，這起案例有些爭議需要做討論，不應該連一點幫忙都沒做，安全距離有拉開適當防護就可以，如果自己做不到，也應該尋求關懷服務中心協助。