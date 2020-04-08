影／指揮中心推「疫止神通」追蹤隔離檢疫者　隨時可回報健康狀況！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，為掌握「居家檢疫者」的健康狀況，推出Line Bot「疫止神通」，系統除了提供自主健康通報及防疫相關協助資訊外，也會在第13天、第14天及解除居家檢疫當天發送相關注意事項，該帳號也規劃加入LINE Music、LINE TV等免費服務，讓民眾在居家檢疫期間也可以獲得多元的紓壓消遣管道。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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指揮官陳時中指出，該方式是結合民間科技防疫能力，與宏達電（HTC DeepQ）及LINE合作建置聊天機器人「疫止神通」LINE Bot已於4月3日正式上線，為同時掌握「居家檢疫者」與「居家隔離者」的健康狀況，也施行「雙向簡訊」通報機制。

居家檢疫的民眾，可以在接獲簡訊通知時，點選連結將「疫止神通」帳號加入好友，並於輸入相關認證資訊後完成驗證，每日進行自主健康通報，並取得防疫相關協助資訊，截至4月7日，已有9,843位民眾透過此系統主動回報個人健康狀況。

除了LINE Bot，指揮中心也自4月5日起，每日定時針對發送雙向簡訊給「居家檢疫」與「居家隔離」的民眾，可以透過簡訊回報自己的健康狀況，不論是簡訊與LINE Bot的自主健康通報內容，都會整合到「防疫追蹤系統」中，供第一線關懷人員掌握及瞭解。

根據指揮中心統計，每日居家隔離、居家檢疫、自主健康管理人數，截至109年4月6日止，居家隔離共逾8千200人，其中逾1千300人管理中，居家檢疫共逾10萬4千人，其中逾2萬4千人管理中，自主健康管理（通報後已檢驗為陰性且符合解除隔離條件者及社區監測通報採檢個案）共逾2萬3千人，其中逾5千300人管理中。

▲▼line疫止神通。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）