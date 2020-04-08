才牽機車1周！熱情老爸「菜瓜布消光式」幫洗車　外觀一曝光…慘炸了

▲傷痕累累的車身QQ（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是汽車機車，在許多男人們心中，地位就宛如小老婆，遇到這種狀況時，絕對讓男人咬牙心淌血。一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，說他牽機車第一個禮拜，爸爸就很熱情的說要幫他洗車。結果一看到老爸用的洗車工具，原PO一秒心死「我就對外觀毫無眷戀了。」

這位男網友文中表示，「自從牽車第一個禮拜，家父熱情的說幫我清洗愛車後……我就對外觀毫無眷戀了！」接著他貼出3張照片，只見原PO買的是機車，但不管是車身、大燈外罩、照後鏡上全都是一條一條的刮痕，看起來簡直就像是歷經風霜的老車，原因就是爸爸用菜瓜布幫他洗車。

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▲傷痕累累的大燈燈罩QQ（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

男網友直呼，「沒錯，第一次洗車就是用……『菜瓜布』……『菜瓜布』……『菜瓜布』！！！（有人也有用菜瓜布洗車的嗎？）」，句中語氣完全可以想像原PO看到小老婆傷痕累累的崩潰表情。

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「整台車髮絲紋水起來」、「你爸是怕你時間都浪費在洗車啊，高招欸」、「客製化設計，用不好還不能說什麼」、「當鐵鍋來洗是吧」、「我才不相信你爸會用菜瓜布洗你的車，這根本就是用鋼刷洗的吧？還是在刷鐵鏽的那種」、「一個10元菜瓜布讓兒子省下新車鍍膜6000！這爸爸可以。」

▲傷痕累累的照後鏡QQ（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

還有過來人表示自己也做過類似的蠢事，「以前不懂的時候用過，直接變消光白」、「以前我親戚家來了個菲律賓外傭，叫她洗車，親戚回家一看，差點心臟病發，用不鏽鋼鐵絲球刷，整台車鈑金全毀」、「我曾經幹過這事，消光黑的車子，自然而然就出現了」、「我，第一台摩托車在我買了一個月後，第一次洗車就是用菜瓜布……」