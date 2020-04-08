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社會 社會焦點 保障人權

國際軍火商「總統府旁開賭場」　正妹女友攬客！豪宅內部曝光

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圖、文／鏡週刊

警方上個月破獲一個德州撲克職業賭場，逮捕近50名外籍與台灣賭客。特別的是，賭場藏身博愛特區附近的豪宅「揚昇君臨」，距離總統府僅400公尺，走路只要5分鐘。

警方在距總統府僅400公尺的豪宅「揚昇君臨」16樓，查獲職業賭場。

▲警方在距總統府僅400公尺的豪宅「揚昇君臨」16樓，查獲職業賭場。（圖／鏡週刊提供，下同）

更讓人訝異的是，豪宅目前的承租戶是一名美國籍軍火商，他將豪宅當成賭場，卻因金錢糾紛，遭人向政府高層檢舉而被破獲。總統府旁藏有賭場，引爆維安疑慮，高層已要求徹查、懲處。

豪宅賭場賭具一應俱全，賭客身分非富即貴，也很國際化。（翻攝畫面）

位於台北市中正區博愛路上的建案「揚昇君臨」，是由揚昇集團旗下的楊昇建設興建，占地420坪、樓高31層，由於地處博愛特區附近，鄰近總統府、中山堂、二二八公園等知名地標，加上周邊的商業活動頻繁，2009年一推出就熱銷，每坪開價80萬到100萬元，每戶成交價幾乎都突破億元大關，被稱為離總統府最近的豪宅。

一開始，這名軍火商是以每小時3,000到5,000元的代價、每週3次，將豪宅出租給業者經營賭場，自己則單純以賭客身分參與，後來發現大有賺頭，竟也當起賭場老闆，直接下海主持。後來他與其他賭客疑似發生帳務糾紛，「總統府旁豪宅有賭場」的風聲也慢慢傳開，最後甚至傳到政府高層耳裡。

知情人士告訴本刊：「有能力到豪宅賭博的，背景都不錯，多少認識一些政府官員，因此發生帳務糾紛後，自然會找人投訴報復，政府高層掌握訊息後，大吃一驚，立刻要求警方組成專案小組，誓言一定要把賭場衝了！」

揚昇君臨每戶價值都破億元，竟被拿來開賭場，引發不少住戶抱怨。

位於台北市中正區博愛路上的建案「揚昇君臨」，是由揚昇集團旗下的楊昇建設興建，占地420坪、樓高31層，由於地處博愛特區附近，鄰近總統府、中山堂、二二八公園等知名地標，加上周邊的商業活動頻繁，2009年一推出就熱銷，每坪開價80萬到100萬元，每戶成交價幾乎都突破億元大關，被稱為離總統府最近的豪宅。

3月8日（週日）凌晨，雖已夜深人靜，但揚昇君臨社區的地下停車場依舊熱鬧，各式超跑、名車出入頻繁。同一時間，台北市警方已部署完成，並在管委會人員及保全的帶領下，通過層層管制，直抵16樓一戶大門前，佯稱要送東西，因為有保全在場，住戶不疑有他，直接開門。

 豪宅賭場的負責人是美籍軍火商，警方布線10個月逮人。（翻攝畫面）

美籍軍火商的台灣女友，找來不少富商、小開到豪宅賭博。（翻攝畫面）

警方見機不可失，立刻衝入屋內，喝令所有人通通不准動，最後逮捕近50名外籍與台灣籍賭客。

由於賭客太多，豪宅內除了有專業的德州撲克賭桌外，另在長桌上擺放專業桌布，擺滿撲克牌及籌碼等賭具，供其他賭客使用，現場也提供多種高級酒水飲料，與國外的職業賭場相比，毫不遜色。

賭客們看到警方上門，不禁面面相覷，大家都不敢相信，這麼安全的賭場怎麼會被抄？腦袋裡盡是一堆問號。

警方不僅在總統府旁查獲賭場，日前也在新北市等地大舉抓賭。（翻攝畫面）

知情人士透露，警方為了抓這個職業賭場，已經布線好幾個月，主要是因承租戶身分特殊，加上本案是政府高層得知消息後直接下令，因此「只許成功，不許失敗。」知情人士解釋說：「賭博不是重罪，如果一般大樓內有賭場，被其他住戶檢舉，警方只要每天去按門鈴，讓賭場做不下去就好，沒必要如此大費周章。」

3月8日（週日）凌晨，雖已夜深人靜，但揚昇君臨社區的地下停車場依舊熱鬧，各式超跑、名車出入頻繁。同一時間，台北市警方已部署完成，並在管委會人員及保全的帶領下，通過層層管制，直抵16樓一戶大門前，佯稱要送東西，因為有保全在場，住戶不疑有他，直接開門。警方見機不可失，立刻衝入屋內，喝令所有人通通不准動，最後逮捕近50名外籍與台灣籍賭客。

本刊調查，該豪宅賭場目前的承租戶，是一名與台灣政府有密切往來的美籍軍火商，一年前以每個月19萬元的價碼，租下16樓一戶住宅，作為在台灣的棲身之所。
 
總統府旁的豪宅賭場，以玩德州撲克、奧馬哈為主。（示意圖、非此案畫面，翻攝自網路）

這名軍火商平日常出入台北市小巨蛋附近的德州撲克協會，小玩幾手作為消遣，後來他在協會裡認識不少從事國際匯兌的朋友，為了增進彼此的互動及人脈，也想多賺點錢，10個月前開始在承租的豪宅裡開起賭場。

這名軍火商已婚，但有一名從事國際貿易、綽號「二馬」的台灣籍女友。二馬外語能力頗佳，也常在外交際，陸續引薦不少小開、富二代到賭場光顧，賭的則是現今美國最流行的德州撲克及奧馬哈。

一開始，這名軍火商是以每小時3,000到5,000元的代價、每週3次，將豪宅出租給業者經營賭場，自己則單純以賭客身分參與，後來發現大有賺頭，竟也當起賭場老闆，直接下海主持。後來他與其他賭客疑似發生帳務糾紛，「總統府旁豪宅有賭場」的風聲也慢慢傳開，最後甚至傳到政府高層耳裡。


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