強制攤商戴口罩！夜市店家紛紛贊同但是...「都沒客人好像也沒差了」

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

為了減少新冠肺炎的感染機會，新北市公有市場、夜市出入口自7日起要進行人流管制，縮小市場進出口數量，設置額溫槍與酒精並強制攤商戴口罩，民眾則是採柔性勸導。對於這項政策，板橋南雅夜市及三重的三和夜市之攤商多數為贊同的態度，認為戴起口罩可「保護你也保護我」

▲南雅夜市的服飾店員支持新北市府的政策，認為攤商強制戴上口罩是合理的。（圖／記者陳雕文攝）

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▲▼南雅夜市店家多數認同政府的政策，但也感嘆沒客人上門，服飾店老闆娘稱業績已經掉了好幾成，只能無奈滑手機。（圖／記者陳雕文攝）

記者發現，新北市長侯友宜7日傍晚視察中和和平街與樂華夜市，入口皆有人員進行量測額溫、管制人口，但三和夜市及南雅夜市尚無相關措施，不過兩夜市的攤商絕大多數都有配戴口罩，也認為「強制攤商戴口罩」是合理的要求。

●不戴是因為怕被誤會…

但也有極少數店家雖然支持政府的政策，但仍舊不戴口罩，就在三和夜市裡，一間專賣鮮蚵的店家解釋，怕民眾看了會「覺得好像我們有病」，因此不戴口罩，老闆說，「就手腳盡量快一點，趕快把事情做完。」

▲三和夜市有少數店家未戴口罩，專賣鮮蚵的老闆解釋，是怕被客人認為有病。（圖／記者陳以昇攝）

●沒客人的辛酸

南雅夜市一間服飾店店員無奈表示，政府強制攤商戴口罩的立意點是良善的，但是現在生意掉了超過5成，都快撐不下去了，到了晚上8點多，店裡根本沒人，其實有沒有戴口罩好像也沒差了。但店員強調，如果生意好起來，人多了當然會把口罩戴好，保護彼此。

▲儘管認同政策，但服飾店員也無奈表示，若是都沒客人上門，戴不戴口罩好像也沒差了。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，有關夜市人潮管制方式，目前暫定假日100平方公尺50人，但會依照每個市場特性做滾動式調整，也盡量兼顧攤商生意。市場處表示，會以柔性勸導方式宣導民眾戴上口罩在進入市場，攤商則是強制配戴，中央有配售給市場、商圈攤商一週12片。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼三和夜市的攤販與逛街民眾，絕大多數都有戴口罩，但夜市的人潮相當稀少，店家苦不堪言。（圖／記者陳以昇攝）

▼南雅夜市生意不好，人潮稀少。（圖／記者陳雕文攝）