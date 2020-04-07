中國海關：8日起26國返陸者...需提前填「防疫健康訊息」！未填者無法登機

▲為防疫情擴大，中國祭出新政策。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情迅速擴散全球，為防疫情進一步惡化，中國民用航空局、中華人民共和國海關總署今（7）日發公告指出，明（8）日起從義大利、美國、西班牙等26國已購買返國機票的所有中國籍旅客，需要提前填報防疫健康訊息；未填寫者「將無法登機」；填報虛假訊息者，將導致行程受阻，並須承擔相應法律責任。

綜合陸媒報導，中國民用航空局、中華人民共和國海關總署7日發布《關於中國籍旅客乘坐航班回國前填報防疫健康信息的公告》（下稱《公告》）。

《公告》指出，為減少疫情跨境傳播，從義大利、美國、西班牙、德國、伊朗、法國、韓國、瑞士、英國、荷蘭、奧地利、比利時、挪威、葡萄牙、瑞典、澳洲、巴西、土耳其、馬來西亞、丹麥、加拿大、以色列、捷克、愛爾蘭、菲律賓、泰國等26國已購買返國機票的中國籍旅客，需要提前填報防疫健康訊息。

《公告》具體要求如下：

一、自2020年4月8日起，已購票旅客在登機前需要提前通過防疫健康碼國際版微信小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息。特殊情況可由他人代為填報。

二、2020年4月8日至4月22日為過渡期。過渡期內乘坐航班的中國籍旅客，應於4月8日起連續逐日填報。過渡期後乘坐航班的，應於登機前第14天起連續逐日填報。

三、未按上述要求填報的，將無法登機。旅客填報虛假信息，將導致行程受阻，並須承擔相應法律責任。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～