人為事故不斷！台鐵訂新法防事故　「司機員過失」釀禍最重可廢照

▲台鐵行車事故多。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵行車事故頻傳，其中部分肇因為司機員人為疏失，還曾被爆出司機員慣性超速，或有司機員關閉ATP後倒退入站。交通部本月1日公告修法，未來若因司機員人為失誤，導致有1人死亡或6至10人受傷，將停止駕駛職務半年；3人以上死亡或15人以上受傷，則予以廢照。

2018年10月發生普悠瑪翻車事故，由於司機員關閉列車自動防護系統（ATP），導致列車超速，煞車不及導致出軌翻車。去年8月曾有司機員過站未停，竟私自關閉ATP後倒車入站，差點撞上後方自強號列車，今年1月也發生類似事件，所幸調度人員發現，及時阻止。

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▲乘客搭乘台鐵都須戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）



另外立委邱顯智指出，今年3月18日台鐵又發生通霄站事故，事故起因為貨物列車7101次的ATP故障關閉，該車司機員闖紅燈後，無法自動減速，才會撞上另一輛2633次列車。台鐵局表示，7101次列車司機員在事件發生後，已被停止派遣工作。

為減少司機員疏失，交通部本月1日公布「執行鐵路法第67條之2第2項規定裁量基準表」，基準表內依照人員死傷、財產損失、違法次數、過失或故意犯錯等標準，訂定不同的違規點數。

該法明定，若因司機員違規造成重大事故，將可停止駕駛職務3個月，故意過失者，導致有1人死亡或6至10人受傷，將停止駕駛職務半年；3人以上死亡或15人以上受傷，則予以廢照。