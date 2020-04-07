▲ 關山警分局超強防疫，「史蹟文物館」配合暫時休館 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣關山警分局長潘仕能鑑於新冠肺炎疫情尚未退燒，為避免分局本部及各分駐、派出所等執勤同仁染疫，依縣長饒慶鈴及警察局長邱文亮指示，以三角錐及連桿置放於大門前，所有同仁及洽公民眾，必須量測體溫及配戴口罩才可入所，以阻隔病毒入侵，民眾請配合實施，以確保機關及民眾自身身體健康。

清明連假結束，經估計至台東旅遊人潮破12萬人次，居全台之冠，雖然為低靡的旅遊業帶來龐大商機，但是也存在染疫的可能風險，因為目前新冠肺炎疫情尚未退燒，在湧入大批人潮後，染疫風險相對提高。分局長潘仕能更指示各分駐、派出所「超前佈署」，於各所所前置放三角錐及連桿，所有上班同仁及民眾，若要進入分局或所內，一定要先量測體溫、雙手噴灑酒精消毒及配戴口罩，以阻隔病毒入侵，除此之外，也已選擇及測試完成「異地辦公」處所，若真有疫情發生，能夠讓維護民眾身家性命財產的警察勤務「永不間斷」，還有分局內部所設置的「關警史蹟文物館」也因疫情關係暫時休館，直至疫情結束為止，請民眾確實配合實施，以確保機關及自身健康。

潘仕能表示，新冠肺炎疫情目前還未結束，為避免分局本部及各分駐、派出所等執勤同仁感染，必要的阻隔措施是絕對要嚴格執行的，警察局局長邱文亮更指示同仁，執行檢疫查察時，務必戴上口罩，並注意執勤安全，返回駐地時一定要確實以酒精消毒，就是要避免發生感染！



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