清明連假到「人潮壅擠處」有症狀　全台163家醫院可擴大採檢

▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

嚴防清明連假後疫情大爆發，指揮中心宣布醫療整備邁入第三階段，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元7日說明，進一步擴大至「清明連假前往眾多人潮景點者」；專家諮詢小組召集人張上淳表示，如果連假出遊後，有出現發燒、呼吸道症狀等，經醫師評估懷疑，就可列入採檢名單，現有163家醫院可供採檢。

薛瑞元7日說明，目前擴大採檢對象包含醫療照護機構工作人員、航空公司機組人員、美國返台回溯者以及現在進一步擴大至「清明連假前往眾多人潮景點者」。

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此外，指揮中心也規劃輕、重症患者分流的診療流程，訂定基層診所分流轉診程序，其中指定疑似新冠病毒感染個案社區採檢院所共計163家；指定疑似新冠病毒感染重度收治醫院共計52家。

張上淳表示，若民眾出現症狀且懷疑感染新冠肺炎風險，可以到163家院所就醫，連假過後第一天，採檢人數飆升到1800多人次，相較於平時8、900人次相比翻倍。

陳時中表示，連假過後有症狀者，可以到採檢單位透過醫師診斷，基本上只要醫師有懷疑，或者患者出現相關症狀都會採。而未來指揮中心也會監督轉診單開立3天內是否有趣採檢。上週公布擴大範圍後，昨天採檢人數已達到1800多人，「希望透過擴大採檢，讓可能遺漏的風險降到最低」。