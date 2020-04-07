對著無人公墓宣導安全距離…民諷「講給祖公聽？」　嘉義竹崎分局回應了

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

Line群組近日流傳一支27秒短片，影片中僅見2名員警站在墓地前，舉起大聲公對著山坡上宣導防疫觀念，要求保持安全距離、配戴口罩，但鏡頭轉向山坡上，卻見墓地裡空無一人，引起網友熱議，戲稱「是要請祖公自己爬起來保持安全距離嗎？」對此，影片中的嘉義竹崎分局警方回應，當時人潮較為稀疏，加上攝影角度問題，才會看起來「沒有人」。

▲嘉義竹崎警方朝著公墓喊話宣導防疫。（圖／翻攝畫面）

27秒的影片中，竹崎分局2名員警站在路邊，手持大聲公朝著山坡上的竹崎鄉第16號公墓喊話，「竹崎分局通報，為防止新冠肺炎疫情擴大，在室外請保持1公尺安全距離、室內1.5公尺安全距離，如無法保持，建請全程配戴口罩，謝謝各位鄉親配合，竹崎分局關心您！」

但弔詭的是，攝影者將鏡頭轉往山坡處，只見墓碑林立，但卻空蕩蕩地不見人影，網友傻眼直呼「難道這一段是要講給鬼聽？」「是要請祖公自己爬起來移動，保持社交距離嗎？」還有網友痛批，對著空無一人的墓園喊話，警方真是「作秀作過頭！」

對此，竹崎分局稍早回應，影片錄製為清明節當天下午，當天上午因為掃墓人潮眾多，因此較多警力進行交整，直到下午喊話、拍攝時，掃墓人潮已經逐漸稀疏，再加上攝影角度問題，導致讀者出現墓地空無一人的錯覺，實際上現場還是有少數民眾。

修圖修到厭世！這款CP值很可以