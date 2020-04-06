和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

▲清明節是祭祀先祖、慎終追遠的重要日子。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者康心禹／綜合報導

許多人在清明4天連假期間返鄉掃墓，以致節慶的忌諱，或是傳統習俗等相關話題又受到討論。有一名網友就分享今年掃墓的驚魂記，他提到自己和家人去掃墓時，妹妹從爸爸手中拿到園藝剪刀後，開始說一堆詭異的話，讓他非常緊張的問，「需要擔心我國小的妹妹在想什麼嗎？」貼文一出後，引發大批網友討論。

原PO在《Dcard》發文表示，自己和一家三代一起去掃墓，今年人來的比較少，天氣也比較涼，因為割樹、鋤根都是爸爸那一代在弄，所以她跟妹妹就負責搬草、燒金紙等雜事，進行到一半時，爸爸突然把園藝用剪刀遞給妹妹。

請繼續往下閱讀...

妹妹一拿到剪刀之後就興致勃勃，沒想到忽然開始一邊剪一邊說著奇怪的話，「就叫你們不要那麼出頭吧，還不是被我處決....」、「你們一輩子永遠不見天日啦哈哈哈」、「我要把你們處理的一乾二淨」，原PO聽到後覺得很恐怖，嚇得詢問網友「需要擔心我國小的妹妹在想什麼嗎？」

但是原PO也提到，妹妹在結束後還說了一句饒富深意的話，「這些草花了一年的時間努力奮發向上生長，而我們只花了一天就扼殺他們的希望」，讓他又哭又笑的表示，「越來越擔心可愛妹妹的中二傾向惹」。

貼文一出之後，吸引大批網友開玩笑留言，「該教妹妹開始練呼吸了吧」、「還好她不是開始變身然後收服一些我們看不到的東西」、「現在剪的是草 下次就不知道剪什麼了」、「妹妹心想我又不是只有跟草說話而已」、「小心你妹哪天就不當人類了」、「一開始以為你妹中邪」；不過也有很多網友認為，妹妹在那個場合講這種話感覺不太好。