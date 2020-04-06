　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男返萬巒祭祖騎鐵馬回憶兒時味　突暈眩跌落「犁田」摔破頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄市李姓市民，返鄉祭祖後騎鐵車故鄉閒逛，暈眩跌落下來頭部受傷，警方獲報協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄市李姓市民，返鄉祭祖後騎鐵車故鄉閒逛，暈眩跌落下來頭部受傷，警方獲報協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

現住高雄市的李姓市民，日前返屏東縣萬巒鄉祭祖後，騎俗稱鐵馬（腳踏車）穿梭故鄉小巷，回憶家鄉味道，不料突感一陣暈眩，從鐵馬上跌落，頭部受傷，轄區的內埔警方獲報，通知消防人員到場協助，經包紮後心壓恢復正常，連絡家人後代叫計程車載他返家。

內埔警分局萬巒所日前晚間接獲110報案，指有人路倒在馬路旁，警員王李平生獲報趕往處理，到場發現64歲的李姓男子因騎腳踏車時，突然身體不適導致摔車，造成頭部輕微擦傷，通知消防分隊救護人員到場，經初步包紮後情況穩定。

經警方了解，原來李男現居高雄市，為避開清明節掃墓人潮，特提前返回萬巒家鄉掃墓，順道住在老家一晚，回味兒時生活。當晚他懷念家鄉的味道，便踏上鐵馬穿梭於萬巒鄉的街道上，望著昔日農田與花草樹木，感慨「景物依舊，人事已非」之際，旋即身體感到一陣不適，並從鐵馬上跌落下來。

這一幕恰好被路旁住戶看到，隨即報案110求助，當王員抵達後，先將李翁扶至路旁安全處，替他擦拭身上的泥沙，並檢視其頭部的傷口，萬巒消防分隊救護人員的初步包紮及照護後，他血壓逐漸恢復正常，並表示僅是小傷不必護送就醫，如果血壓升高自行吃藥即可。

警方見他堅決要留宿萬巒老家，王員便主動代叫計程車，協助護送返家，叮嚀其家屬留意長輩狀況，讓他很感激，表示鄉下警察最有人情味。

分局長蔡耀順肯定王員熱心及同理心服務精神，值得同仁學習。

►神級保濕

ET快訊
連假和朋友聚餐「咳嗽、喉嚨痛」1小時3人掛急診！醫：大量篩檢
連假去人多景點「自主健康管理14天」　陳時中：有症狀者不要上
旗津渡輪站前發現浮屍！「口中只剩1顆門牙」警公布特徵
案364本土病例為4歲童！「傳北市公托暫停課師生隔離」
教育部下令急查師生警報區旅遊史　北市建議師生上課戴口罩
五一連假是否取消？陳時中鬆口回應了
咳嗽、發燒有症狀者「不要上班上學」　陳時中：就醫或直接打19
新冠肺炎再添10例！其中1本土為染疫個案孫子
指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

誆忘了身份證號卻秒落跑　百公斤通緝男「衝刺20公尺」慘落網

阿兵哥收假跟父親要不到錢　竟爬10米高鋼管僵持3小時

賓士休旅停路邊自燃竄濃煙大火　200萬名車瞬間燒光慘成廢鐵

旗津渡輪站前海域發現男屍！「口中只剩1顆門牙」　警公布特徵追查身分

安全帽狂砸、棍棒狠敲！屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

行經無號誌路口貿然右轉...他害科技男「終身坐輪椅」　判賠1742萬！

居家檢疫者輕生亡！租屋處慘成「凶宅」…律師事務所曝類似案例：新屋才買1年

8人囚禁一房只餵餿水！A級民宿「老董的家」成煉獄　人魔老闆靠他們億元入袋

男返萬巒祭祖騎鐵馬回憶兒時味　突暈眩跌落「犁田」摔破頭

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

誆忘了身份證號卻秒落跑　百公斤通緝男「衝刺20公尺」慘落網

阿兵哥收假跟父親要不到錢　竟爬10米高鋼管僵持3小時

賓士休旅停路邊自燃竄濃煙大火　200萬名車瞬間燒光慘成廢鐵

旗津渡輪站前海域發現男屍！「口中只剩1顆門牙」　警公布特徵追查身分

安全帽狂砸、棍棒狠敲！屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

行經無號誌路口貿然右轉...他害科技男「終身坐輪椅」　判賠1742萬！

居家檢疫者輕生亡！租屋處慘成「凶宅」…律師事務所曝類似案例：新屋才買1年

8人囚禁一房只餵餿水！A級民宿「老董的家」成煉獄　人魔老闆靠他們億元入袋

男返萬巒祭祖騎鐵馬回憶兒時味　突暈眩跌落「犁田」摔破頭

朱學恆／外送補貼能撐住餐廳嗎？真正問題在平台抽成

鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

宏達電超前部署「在家上班」　早早警示員工「連假勿出遊」

黃智賢「逆時中」被送辦痛批：文字獄　王定宇嗆：不用哇哇叫！

防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

台灣球迷全球最幸福　中職開打、SBL拚季後賽體壇熱鬧

員工前往11熱門景點　第一金居家上班　合庫、兆豐不可以接觸民眾

福特新年式EcoSport「79.9萬元」加料不加價　升級盲點偵測系統

誆忘了身份證號卻秒落跑　百公斤通緝男「衝刺20公尺」慘落網

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

社會熱門新聞

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

公館商圈驚傳扁鑽刺殺　台大學生嚇逃

感覺屁股被頂！女老師伸手一抓　下秒猛巴學生頭

深夜漲慾火！她上網看片驚見自己成主角　怒提告

進房30分鐘後　養生館辣妹突脫內褲

台南驚傳女駕駛停車墜B3受困搶救

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

台中離奇車禍！機車下坡路翻覆父子雙亡

高雄桶屍案／死者失蹤多年　里長曝重要關鍵

推特曬吸吮片　她月發10部

單親女童害同學斷牙要賠52萬　超慘身世曝

旗津渡輪站發現男屍！警公布追查身分

更多熱門

相關新聞

沒有傘的孩子才會努力奔跑！東港警熱心助弱勢

沒有傘的孩子才會努力奔跑！東港警熱心助弱勢

屏東縣東港警分局東港派出所長陳慶豐執行轄區巡邏勤務時，主動發現民眾生活狀況遭逢鉅變家庭，連絡東港熱心公益退休警察團體及高雄市同濟會善心團體提供物資及獎學金，適時雪中送炭，被救助家庭很感謝所長陳慶豐的協助，也感到很窩心。

聯繫陳家欽了！徐國勇視察墾丁防疫　呼籲「保持社交距離」

聯繫陳家欽了！徐國勇視察墾丁防疫　呼籲「保持社交距離」

台南清明祭祖民眾減少8成多

台南清明祭祖民眾減少8成多

屏東男逼她躺地「忍一下就好」！喊：幫妳舔乾淨

屏東男逼她躺地「忍一下就好」！喊：幫妳舔乾淨

警署督察頒發員警獎勵金　再叮嚀防疫執勤安全

警署督察頒發員警獎勵金　再叮嚀防疫執勤安全

關鍵字：

祭祖掃墓屏東內埔萬巒分駐所鐵馬犁田

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

五一連假是否取消？陳時中回應了

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面