男返萬巒祭祖騎鐵馬回憶兒時味　突暈眩跌落「犁田」摔破頭

▲高雄市李姓市民，返鄉祭祖後騎鐵車故鄉閒逛，暈眩跌落下來頭部受傷，警方獲報協助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

現住高雄市的李姓市民，日前返屏東縣萬巒鄉祭祖後，騎俗稱鐵馬（腳踏車）穿梭故鄉小巷，回憶家鄉味道，不料突感一陣暈眩，從鐵馬上跌落，頭部受傷，轄區的內埔警方獲報，通知消防人員到場協助，經包紮後心壓恢復正常，連絡家人後代叫計程車載他返家。

內埔警分局萬巒所日前晚間接獲110報案，指有人路倒在馬路旁，警員王李平生獲報趕往處理，到場發現64歲的李姓男子因騎腳踏車時，突然身體不適導致摔車，造成頭部輕微擦傷，通知消防分隊救護人員到場，經初步包紮後情況穩定。

經警方了解，原來李男現居高雄市，為避開清明節掃墓人潮，特提前返回萬巒家鄉掃墓，順道住在老家一晚，回味兒時生活。當晚他懷念家鄉的味道，便踏上鐵馬穿梭於萬巒鄉的街道上，望著昔日農田與花草樹木，感慨「景物依舊，人事已非」之際，旋即身體感到一陣不適，並從鐵馬上跌落下來。

這一幕恰好被路旁住戶看到，隨即報案110求助，當王員抵達後，先將李翁扶至路旁安全處，替他擦拭身上的泥沙，並檢視其頭部的傷口，萬巒消防分隊救護人員的初步包紮及照護後，他血壓逐漸恢復正常，並表示僅是小傷不必護送就醫，如果血壓升高自行吃藥即可。

警方見他堅決要留宿萬巒老家，王員便主動代叫計程車，協助護送返家，叮嚀其家屬留意長輩狀況，讓他很感激，表示鄉下警察最有人情味。

分局長蔡耀順肯定王員熱心及同理心服務精神，值得同仁學習。

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