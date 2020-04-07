革實第一箭財務革命　羅智強：不支薪、捐80萬、募1000萬

▲羅智強國民黨部前受訪。（資料照／記者黃國霖攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨台北市議員羅智強日前接下革命實踐研究院長，在黨主席江啟臣、兩位革命實踐研究院副院長游淑慧、黃健豪的陪同下，他7日上午10時30分召開第一場革實院記者會，推出第一波「財務革命」，宣示「不支薪、捐80萬元、募1000萬元」，要讓革實院成為國民黨的「帶米巧婦」。

羅智強表示，在生日的前一天，應江啟臣之請，接下革命實踐研究院院長的職務，這是千斤重擔的開始，很多人問，接下革實院，第一件事要做什麼？這第一箭，要告訴大家的不是高調闊論，活動規劃如何，而是要老實地告訴大家，革實院的米缸，已經空了。

羅智強指出，國民黨不但沒執政權，黨產也被凍結，一窮二白，早非昔日家大業大的豪門政黨，「相較於民進黨的金庫銀山、1450，今天的國民黨，只能說是在泥濘中掙扎的小蝦米」，在國民黨和革實院資源窘迫的今天，要先做的不是要革實院如何打仗，而是把米缸，先稍稍填補起來。

羅智強提出，第一箭，就是革實院的「財政計畫」。包括三部分，第一，「以身作則，不領薪水」，江啟臣邀請擔任革實院長時，即告知這是一份義務職、沒薪水的工作，他當即表示完全沒問題，事實上，就算有薪水，也打算捐出來，以減輕革實院的財務負擔，節流，是革實院重整財務的第一步，而兩位副院長，以及許多同志，也都是以義務職的身分為黨奉獻，上下一心 ，同舟共濟。

羅智強再指，第二，「拋磚引玉，捐80萬元給革實院」，不只節流，也會拋磚引玉，率先捐80萬元給革實院，為革實院的開源，邁出第一步，1月12日，國民黨總統敗選的次日，他便宣布在國民黨補選主席產生後，即捐80萬元給國民黨做為青年發展工作之用，他將兌現承諾，捐80萬元給革實院，作為院務經費。

羅智強提到，第三，「以募1000萬元為目標，巧婦帶米，擴充革實院活動能量」以身作則，拋磚引玉捐出80萬元後，也希望號召認同民主制衡，支持國民黨再造重生的朋友，募款1000萬元，共襄盛舉，支持國民黨，支持革實院，詳細募款計畫，會另外規劃公布。

羅智強直言，「1000萬，這不過是卡神楊蕙如拿政府經費的八分之一；不過是蘇貞昌女兒拿行政院『一個標案』的金額」，但這1000萬對現在的國民黨來説，已是非常不易的「天價」，相信透過大家眾志成城，匯聚涓滴而成的一千萬，其價值和效果，比民進黨這隻大鯨魚的金山銀山發揮更大的力量。

羅智強表示，1949年國民黨於內戰中挫敗，國民政府撤遷來台，風雨飄搖，當時的蔣中正認為國民黨必須痛定思痛、力圖改革，創立「革命實踐研究院」並自任第一任院長，而71年後的國民黨，總統大選二度慘敗，再度面臨嚴峻的存續危機，相信革實院能成為協助江啟臣，中興改革、再造奮起的關鍵力量。

羅智強強調，應謹記國父孫中山先生的教誨「從自己的方寸之地做起」，所有的改革都應當從自己做起，他接下革實院的第一件事，不談別人該做什麼，先談自己能做什麼，決定讓自己成為「自帶便當」的巧婦，為革實院引注糧草，開拓平台，這是第一箭，而第二箭將提出革實院業務重整的未來方向，會繼續努力。