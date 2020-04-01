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護士媽為了抗疫忍痛離家！　懂事女兒舉牌呼籲：大家乖乖待在家幫她

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護士媽前線抗疫見不到面　懂事小女孩舉牌呼籲：乖乖待在家幫幫我媽。（圖／翻攝自Facebook／Nurfathiah Mohamad Mahadi）

▲護士媽對女兒的舉動十分感動。（圖／翻攝自Facebook／Nurfathiah Mohamad Mahadi

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，目前全球總確診人數已累計86萬人，馬來西亞一名身為護士的母親，每天在第一線辛苦抗疫而見不到女兒，沒想到小小年紀的對方不但十分懂事還舉牌幫她打氣，上面要大家乖乖待在家「幫幫我媽媽好嗎」，讓她感動紅了眼眶並將照片分享在臉書上，獲得上千人分享按讚。

馬來西亞目前確診案例達2,626例，死亡人數為37人，在當地任職護士的諾法蒂雅(Nurfathiah Mohamad Mahadi)上月27日在臉書上表示，在前線抗疫的她近來沒有時間陪伴年幼的女兒，沒想到保母傳來一張照片，打開發現女兒竟然舉牌幫她打氣，「一看到這張照片眼淚就一直流，我想念你，等一切變好後媽媽再去接你，要保持堅強，媽媽愛你」。

照片中可看到，女童所舉著的紙牌上寫著，「我媽媽是一名護士，她離開我為了去幫助大家，所以可以請求你們待在家中，幫幫她嗎？」手上的手機中則可看到諾法蒂雅的照片。照片分享後立即獲得許多網友留言鼓勵，「真是一個懂事的孩子」、「願上帝保佑你們」、「可愛的小寶貝，媽媽你一定要堅強，謝謝你為我們工作」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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