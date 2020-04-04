「阿里山、福義軒等人潮聚集地」國家發簡訊示警了！　提醒保持距離

▲阿里山、福義軒等地區出現人潮湧現，國家級簡訊告警。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假各大旅遊景點湧進人潮，嘉義縣市蛋捲名店及阿里山遊樂園區由於人數過多，無法依照中央流行疫情指揮中心宣布的「社交距離」室內1.5公尺、室外1公尺，阿里山森林遊樂區遊客中心園區利用廣播提醒遊客保持距離，中央流行疫情指揮中心更發送細胞簡訊提民眾於各大觀光熱點保持社交距離，若無法保持就要戴口罩。

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▲民眾往阿里山等戶外通風處活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

細胞簡訊內容為，清明連假至人潮擁擠觀光景點，室內至少保持1.5公尺及室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922，中央流行疫情指揮中心。

嘉義林管處副處長李定忠表示，稍受武漢肺炎疫情影響，阿里山森林遊樂區遊客清明連假4/2遊客4018人、4/3遊客5012人，4日中午為止僅1457人，累積近萬人入園較去年同期衰退。為避免遊客過多成防疫破口，阿里山遊客中心更隨時廣播提醒遊客戴上口罩及保持安全距離。

▲福義軒蛋捲名店排隊人潮不斷，社交距離未能保持，所幸幾乎都有戴上口罩。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義蛋捲名店也湧現人潮，絡繹不絕的人龍排隊購買蛋捲，雖未能保持適當社交距離，但排隊的民眾卻也可見每個人都將口罩戴好戴滿。

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