　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲民眾購買磁磚該注意哪些細節？台灣陶瓷公會和裝修師傅建議民眾挑選MIT國產品牌，選擇多元、品質有保障，才不會影響居住安全。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

現在許多民眾非常注重居家裝潢，講究擺設之外，也會特地挑選漂亮磁磚，但如果購買時只考慮價錢與花色，沒有事先做好功課的話，很容易不小心買到來路不明的磁磚，間接威脅了居住安全，台灣陶瓷公會與裝修師傅告訴大家，挑選磁磚時應注意哪些細節，才不會因小失大。

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲許多民眾非常注重居家裝潢，會特地挑選漂亮的磁磚 。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾購買來路不明磁磚沒保障　易龜裂影響安全

民眾歐小姐分享，「我們之前自己去建材行亂買，都是選擇價格便宜、花色漂亮的磁磚，但之後請工人來幫我們鋪設，就發現許多問題，像是磁磚的平整度不平，而且很容易出現龜裂的狀況，變成全部都得重新來過」。

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲居住安全很重要，購買磁磚要選擇有保障的品牌。（圖／記者吳杰澄攝）

裝修師傅揭曉買磁磚「細節」：花色、翹曲度、吸水度

裝修師傅余遠進表示，「一般消費者買到低劣的磁磚產品會遇到幾個問題，包括暗裂、色差、容易破碎，甚至尺寸大小不一，挑選磁磚時，我們大多考量磁磚的花色、翹曲度以及吸水度，通常會比較建議民眾選購MIT、有認證標章的品牌，因為國產磁磚品質穩定，比較有保障，師傅在施工的時候也會比較安心」。

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼台灣陶瓷公會與裝修師傅建議民眾挑選MIT的磁磚，可從磁磚背面（上圖）或是產品包裝（下圖）辨別。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

台灣陶瓷公會與裝修師傅皆推薦「MIT磁磚」

交給專業人士幫忙或是挑選台灣製造的磁磚，是消費者省時又省力的好方法！台灣磁磚廠商具有在地優勢，更了解台灣的居住需求，解決民眾在選磚時遇到的種種困擾。

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲台灣磁磚廠商提供多元選擇。（圖／記者吳杰澄攝）

樣式選擇多＋品質保障　MIT磁磚吸引消費者青睞

台灣陶瓷公會代表林孟瑜表示，「台灣的磁磚在設計與技術上與國際相當接軌，另外台灣的製造廠商也提供非常多元的選擇，不管是在花樣上或是保固上都給消費者一定的保障，我們建議消費者可以與設計師討論，了解室內室外各個空間的需求，來選擇最適合的磁磚」。

▲▼ 購買來路不明磁磚恐威脅安全　專業師傅教你這樣挑 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲ 台灣磁磚廠家大多20、30年以上的在地經營。（圖／記者吳杰澄攝）

在地經營＋資訊透明化　消費者安心購買MIT磁磚

台灣陶瓷公會代表林元祥說：「現在市場很多低價磁磚進來台灣，導致許多資訊不透明的問題產生。台灣的廠家都是20、30年以上的在地經營，所以我們在任何的售後服務，包括產品透明化，以及所有台灣磁磚廠出產的產品都需要經過政府的認證，才能到市場上銷售，國產磁磚品質穩定也相對有保障」。

提醒民眾在購買磁磚前，務必先做好功課，可以選擇堅固又耐用的品牌，才能避免買到黑心磁磚，不小心成了冤大頭。

ET快訊
疫情爆發失業零收入！　小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工
快訊／花蓮4警追通緝犯　偵防車遭嫌犯開走逃逸
台股攻上萬點！早盤上漲182點　回應美股反彈漲逾7%
快訊／蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友
林逸欣4年男友「正臉照」罕見曝光！　IG宣示主權：他是世界上
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「磁磚地冷刺骨」租屋妹猶豫貼木地板　網狂推實用小物：好清理又便宜

「浴廁只能白色嗎？」他一舉例…深紅馬桶、彩色石頭　網秒吐：那種超噁

半夜2點天花板崩落！「水泥塊狠砸」鋼筋管線全裸露…他躺床上驚險逃一劫

20年頑固水垢！一罐「49元法寶」磁磚變全新　人妻得意：老公說廁所在發光

日夜溫差大！南台灣大樓頻降「磁磚雨」　受災戶修繕可申請補助

買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

7大電商急查員工連假旅遊史　去過11警示景點即起居家辦公14天

國民內衣EASY SHOP不敵疫情　預計關閉20間店求自保

宅在家防疫暢讀！樂天Kobo全站限時7折　讀墨百本書籍雜誌免費看

【廣編】遠端辦公、線上教學　台灣大「好速專案」行動+光纖費用省一半

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

雲林警匪追逐「驚悚撞擊瞬間曝」 嫌犯衝撞警車...滿身血被拖下車

買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

7大電商急查員工連假旅遊史　去過11警示景點即起居家辦公14天

國民內衣EASY SHOP不敵疫情　預計關閉20間店求自保

宅在家防疫暢讀！樂天Kobo全站限時7折　讀墨百本書籍雜誌免費看

【廣編】遠端辦公、線上教學　台灣大「好速專案」行動+光纖費用省一半

【廣編】UNIQLO做你的育兒神隊友　4/2～4/9連8天男女童裝商品149元起

找到新冠肺炎「致命弱點」！與SARS抗體產生作用　有望加速疫苗研發

25年首認愛又交往2年閃婚！蘇志燮被爆「先有後婚」　經紀公司回應了

黃偉哲稱國家級警報亂槍打鳥　蘇貞昌回應了

「閃電俠」伊薩米勒驚傳毆打女粉遭捕　15秒衝突片外流...推特炸開：他完了

林珍羽抱怨口罩抽不到　蘇貞昌：不會使用可以問問旁人

獨家／蘇志燮鬆口談小孩「男神變柔軟了」　難忘人生這一刻：最能感受到幸福的瞬間

安倍將對「東京大阪7都府縣」宣布緊急事態　預計8日生效

吸袂停！萬波新品粉圓剉冰尬仙草、檸檬愛玉　「半杯都是料」超欠喝

清明疏運落幕！高鐵「6天湧74.3萬人搭乘」　一成旅客未戴口罩

3採陰性護士「突心臟驟停」病逝！丈夫未見最後一面　心碎：孩哭鬧想媽媽

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

消費熱門新聞

EASY SHOP關閉20間店求自保

買磁磚技巧！靠這幾招鑑定「黑心磁磚」

7大電商查員工連假旅遊史　啟動居家辦公

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

10大乾拌麵排行　熱銷霸主單月狂賣4000包

電商女王的成功之路！

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

全聯滿額贈蔬果總動員24款免加價

宅在家防疫暢讀　百本書籍雜誌免費看

美忍者／3招運動讓人維持美鼻

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

UNIQ抗曬好搭童裝商品149元起

台灣大好速專案　行動+光纖費用省一半

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

更多熱門

相關新聞

4種彩妝品正確試用法避免買地雷

4種彩妝品正確試用法避免買地雷

彩妝品最怕買回家才發現根本不適用，有時候就算當場有試用了，卻還是會買到地雷、毒藥。彩妝造型師梵緯老師就提點，試用以下4種類別的彩妝品時一定要注意的細節，才能真正試出好不好用、適不適合自己。

遠距離戀愛維持感情的3個小秘訣

遠距離戀愛維持感情的3個小秘訣

裝潢害樓下磁磚破裂！他列「3大疑點」駁斥

裝潢害樓下磁磚破裂！他列「3大疑點」駁斥

牛仔褲正確清洗&保養5大守則

牛仔褲正確清洗&保養5大守則

女孩必學！5個提升自信的小技巧

女孩必學！5個提升自信的小技巧

關鍵字：

磁磚國產磁磚挑選方法MIT磁磚

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

即／英國首相強生被送入加護病房

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

快訊／男神蘇志燮結婚了！

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

剛傳訊息給老師！新北15歲男「7樓墜下」亡

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面