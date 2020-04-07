買磁磚有技巧！　靠這幾招鑑定是否為「黑心磁磚」

▲民眾購買磁磚該注意哪些細節？台灣陶瓷公會和裝修師傅建議民眾挑選MIT國產品牌，選擇多元、品質有保障，才不會影響居住安全。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

現在許多民眾非常注重居家裝潢，講究擺設之外，也會特地挑選漂亮磁磚，但如果購買時只考慮價錢與花色，沒有事先做好功課的話，很容易不小心買到來路不明的磁磚，間接威脅了居住安全，台灣陶瓷公會與裝修師傅告訴大家，挑選磁磚時應注意哪些細節，才不會因小失大。

▲許多民眾非常注重居家裝潢，會特地挑選漂亮的磁磚 。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾購買來路不明磁磚沒保障 易龜裂影響安全

民眾歐小姐分享，「我們之前自己去建材行亂買，都是選擇價格便宜、花色漂亮的磁磚，但之後請工人來幫我們鋪設，就發現許多問題，像是磁磚的平整度不平，而且很容易出現龜裂的狀況，變成全部都得重新來過」。

▲居住安全很重要，購買磁磚要選擇有保障的品牌。（圖／記者吳杰澄攝）

裝修師傅揭曉買磁磚「細節」：花色、翹曲度、吸水度

裝修師傅余遠進表示，「一般消費者買到低劣的磁磚產品會遇到幾個問題，包括暗裂、色差、容易破碎，甚至尺寸大小不一，挑選磁磚時，我們大多考量磁磚的花色、翹曲度以及吸水度，通常會比較建議民眾選購MIT、有認證標章的品牌，因為國產磁磚品質穩定，比較有保障，師傅在施工的時候也會比較安心」。

▲▼台灣陶瓷公會與裝修師傅建議民眾挑選MIT的磁磚，可從磁磚背面（上圖）或是產品包裝（下圖）辨別。（圖／記者吳杰澄攝）

台灣陶瓷公會與裝修師傅皆推薦「MIT磁磚」

交給專業人士幫忙或是挑選台灣製造的磁磚，是消費者省時又省力的好方法！台灣磁磚廠商具有在地優勢，更了解台灣的居住需求，解決民眾在選磚時遇到的種種困擾。

▲台灣磁磚廠商提供多元選擇。（圖／記者吳杰澄攝）

樣式選擇多＋品質保障 MIT磁磚吸引消費者青睞

台灣陶瓷公會代表林孟瑜表示，「台灣的磁磚在設計與技術上與國際相當接軌，另外台灣的製造廠商也提供非常多元的選擇，不管是在花樣上或是保固上都給消費者一定的保障，我們建議消費者可以與設計師討論，了解室內室外各個空間的需求，來選擇最適合的磁磚」。

▲ 台灣磁磚廠家大多20、30年以上的在地經營。（圖／記者吳杰澄攝）

在地經營＋資訊透明化 消費者安心購買MIT磁磚

台灣陶瓷公會代表林元祥說：「現在市場很多低價磁磚進來台灣，導致許多資訊不透明的問題產生。台灣的廠家都是20、30年以上的在地經營，所以我們在任何的售後服務，包括產品透明化，以及所有台灣磁磚廠出產的產品都需要經過政府的認證，才能到市場上銷售，國產磁磚品質穩定也相對有保障」。

提醒民眾在購買磁磚前，務必先做好功課，可以選擇堅固又耐用的品牌，才能避免買到黑心磁磚，不小心成了冤大頭。