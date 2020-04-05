大型活動全部延後！富士達保經推「4大防疫措施」：取消出國旅遊改發獎勵金

▲富士達保險經紀人董事長廖學茂。（圖／富士達保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）持續升溫，各大公司行號紛紛採取因應措施，希望降低風險，保護員工與客戶。富士達保險經紀人表示，公司在新春後也陸續施行多項行政措施，確保同仁在工作上健康無虞，同時保障所有保戶權益不受影響。

富士達保經指出，目前制定「4大具體防疫措施」，於不過度干擾的前題下，協助所有內外勤同仁減少健康風險，力求所有同仁保護好自己，為保戶提供更好的服務之外，也不讓保戶擔憂。

1、大型活動改以少人多場形式舉辦

新春開工後，富士達保經便決議取消年度春酒暨榮譽會活動，並延期年中前所有大型頒獎典禮，直至疫情趨緩再擇期舉行，避免群聚感染風險。

此外，富士達保經所有教育訓練相關活動也都改採「少人多場」形式辦理，每場次參與人數掌控在30人左右，減少人群密集傳染風險，並同步著手規劃更多線上教育課程，幫助同仁更方便充實專業知識。

2、出國旅遊獎勵改發放獎勵金

於政府公告第三級旅遊警示前，富士達保經就取消年度競賽旅遊獎勵「西班牙與泰國之旅」，且將全額團費改為獎勵金形式，依獎項分別發放3萬元至16萬元不等金額予獲獎同仁；同時嚴格要求所有同仁若須出國得事先報備告知，回國後也需自主居家健康管理，自我管理結束前不得進辦公室，全面落實防疫管控機制，以保障所有同仁的健康。

▲多數員工選擇遠端工作，不接觸人群。（圖／pakutaso，示意圖）

3、全面推動AI機器人服務

富士達保經表示，2019年上線的「富士達AI機器人」服務更完善與便利。透過數位助理，同仁能適時遠距作業，減少通勤出入辦公室頻率，大幅降低風險，更可幫助不便前往辦公室的同仁，了解最新公司公告及商品資訊，即時掌握保單進度，提供客戶最專業的保險服務，保障所有保戶的權益。

4、落實工作防疫準則

富士達保經近期擬定「業務同仁工作防疫準則」要求同仁確實執行，保障自身與保戶的健康安全。首先，同仁們需每日測量體溫，有病狀立即就醫休息。若需拜訪客戶也必須配戴口罩、隨身攜帶乾洗手／酒精，並盡量選擇開放式場地會面，更要避免一同用餐。

另外，富士達保經也呼籲同仁交談需保持1公尺以上距離，所有使用文具也要確實消毒，且不提供重複使用的紙本文宣品，可改採電子檔文件進行說明；每次約訪盡可能於30分鐘內完成，減少業務同仁與保戶雙方風險。

面對疫情，富士達保經董事長廖學茂表示，在外奔波的業務員們都應該重視防疫工作，一定要先保護好自我，才有能力和機會去服務保戶；富士達推動這些措施，就是希望幫助同仁在這段艱難時刻，有足夠能量迎接挑戰，「我相信只要做好準備，就無需恐慌。」此外，富士達保經也提供線上保單諮詢服務，讓民眾方便了解自身的保障需求。