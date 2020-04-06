連假出遊者「呈報後居家辦公」！他憂一票偷懶謊報：考驗人性　網反打臉

▲不少公司於今日開始，要求連假出遊的員工在家上班。（示意圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

清明連假期間，不少民眾紛紛出遊，疫情指揮中心日前也針對11個景點發出國家級警報。對此，不少公司行號為避免疫情擴散，緊急要求到過這11個景點的員工在家辦公至少一周。然而有網友好奇，畢竟休假時間的活動沒有紀錄證明，全由員工自由心證，擔心有心人會因此謊報，假居家辦公之名，行偷懶之實。

有網友在PTT八卦版發文，他表示自從富邦金公布居家辦公政策後，不少大公司都紛紛跟進，有些甚至只要員工的「同住者」在連假到過熱門景點，就不得進公司，一律得先在家辦公。

請繼續往下閱讀...

不過原PO認為，畢竟連假去過何處實在難以證明，擔心是否會有一些平常不想到公司上班的人，或是討厭主管的人可以趁這個機會謊報偷懶，「不過小魯是沒這麼無恥啦，有沒有卦？」

▲原PO好奇是否會有人謊報出遊，進而在家上班。（示意圖／pixabay）

不過貼文一出，不少認為在家上班根本就沒有比較輕鬆，沒有必要說謊，「12天後堆積如山的工作等著你，你以為什麼業務都能在家」、「在家工作很考驗自己的定力」、「還要寫工作日誌，很麻煩」、「居家上班要開視訊開會+回mail都要立即」、「居家上班隨時都會查勤，哪裡爽啊」。

值得注意的是，指揮中心在稍早宣布，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾到訪人潮擁擠的地方活動，皆須自主健康管以14天，並且避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

