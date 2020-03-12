▲ 新北構建城市打造萬花筒綠花園，侯友宜：保護珍貴老樹為優先。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處將於2020年3月底成立景觀顧問團，帶入連續綠帶、景觀大道、生態風廊，以及視覺通透設計等概念，讓各單位未來執行綠化工程時，能有原則可以依循，並以「整體開發區」、「公園全齡化」、「城市萬花筒」、「專案五股垃圾山」、「城市覓徑」，以及「賞花快報」等6大執行方針來達到2030新北綠城市願景；市長侯友宜聽取簡報後，指示保護好新北市資產珍貴老樹才是當務之急。

景觀處表示，綠美學準則的訂定，將首先以「整體開發區」如重劃區等作為示範對象，納入綠地串連及季節樹種進行街道風貌規劃。而在「城市萬花筒」行動方針中，新北市將於今年秋季串連多個都會區公園打造大片花海，讓公園成為季節花卉展示空間，讓新北市隨著季節變換不同的風貌，成為一個動的綠城市，更藉由「賞花快報」呈現及時花況，民眾掌握訊息不漏接。

▲ 三峽區中山公園30公尺樹藤溜滑梯。

除了讓城市景觀隨季節改變外，都市綠美化在功能上更要滿足民眾親近自然及運動的需要，在推動「公園全齡化」上，除了改善硬體設施外，更首創導入專業運動指導員、治療師及志工於現場陪伴教導年長者進行運動，讓所有年齡層的市民都能在公園找到適合自己的場所。

景觀處說，在綠化的推廣上，景觀處也導入青年景觀師參與社區綠化，並首先從「五股垃圾山專案」的改造開始進行，開放空間由市府持續進行綠化，而私人土地則結合青年力與可食地景顧問團協助規劃，全面改善現有環境問題，未來這裡將不再是垃圾山，而是戶戶皆有綠花園。

侯友宜表示，綠動同時又隱含三個層面意思，推動「特色共融遊戲場」、「城市覓徑」爬山運動不用至郊區，以及打造隨著季節變動的新北街道風景。然而最重要的是要先保護好在新北市千棵的珍貴老樹，市長念茲在茲去年在板橋南雅夜市被砍列管的珍貴老樹，希望景觀處拿出辦法，別再讓不肖的業者因為利益而任意砍罰傷害珍貴老樹 。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 鹿角溪銀髮特色公園。

▲ 樹林鹿角溪特色公園，給年長者一個舒適的運動空間。

▲ 三峽區中山公園攀爬網色。