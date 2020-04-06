新毒品2-氟-去氯愷他命獲利6倍　航警兩個月破獲4起扣7公斤成品

▲航警局接連查獲自大陸寄來的航空貨運包裹內白色結晶物為新興第三級毒品—2-氟-去氯愷他命。（圖／航警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

航警局安全檢查大隊與關務署臺北關於2020年1、2月間攔獲4起自大陸寄來的航空貨運包裹，內容物分別為1至4公斤不等之不明白色結晶物，經鑑驗為新興第三級毒品2-氟-去氯愷他命，並逮捕相關犯嫌10人，查獲總重量達到7,262公克，由於闖關成功獲利近6倍，成為今年屢屢查獲毒品，全案於偵訊後依違反毒品危害防制條例移送。

▲▼因第三級毒品獲利頗豐屢屢吸引犯嫌闖關，兩個月已查獲4起10人。（圖／航警局提供）

航警局表示，根據行政院於2019年12月5日以院臺衛字第1080038834號，修正「毒品之分級及品項」，新增「2-氟-去氯愷他命（2-Fluorodeschloroketamine）」為第三級毒品。國內的法醫研究所亦指出，去年檢出的成分以愷他命最多，其次為一粒眠、喵喵、合成卡西酮類。今年首次檢出的新興毒品有去氯愷他命、2-氟-去氯愷他命，新興毒品的變化速度快且日益猖獗。

航警局今年起共查獲4起2-氟-去氯愷他命，其來源地均為中國大陸地區，其外觀與愷他命相同，價格低於傳統的愷他命，嫌犯供稱，從大陸毒品源頭取得的價格到其販售給在臺批發價格可達到近6倍，難怪不法走私販毒集團為獲取暴利屢次企圖闖關。

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