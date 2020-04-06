南投縣觀光處長陳志賢就職　林明溱期許打造國際觀光首都　

南投縣埔里鎮中山路、中華路口，發生機車與賓利跑車碰撞事故，雖機車及騎士均僅有小損傷，但要價千萬元賓利雙門跑車，保險桿、大燈、輪胎、鋁圈傷損，修理費初估恐要近百萬元。路人將車禍照PO 網引熱議，網友擔心騎士「賠到脫褲」，也替他捏一把冷汗，建議「真的要去收驚了」。但也有人Kuso哪一牌的機車如此「勇猛」完勝賓利，「買不起千萬賓利，就花10萬買機車好了」。