南投縣觀光處長陳志賢就職　林明溱期許打造國際觀光首都　

▲南投縣政府觀光處長陳志賢（左）6日就任，南投縣長林明溱（右）期許陳志賢運用豐富歷練將南投打造為國際級觀光首都。（圖／南投縣政府提供）
記者張弘昌／南投報導
南投縣府新任觀光處長陳志賢6日上任。陳志賢曾任澎湖國家風景區處長、日月潭國家風區景區副處長。南投縣長林明溱以國際「觀光首都」交付他重任，著手協調九九峰開發案、松柏嶺觀景塔、虎頭山風景區建設、舊議政大樓開發等重大觀光建設案。
任職交通部觀光局國民旅遊組秘書陳志賢，應南投縣長林明溱邀請，出任縣府觀光處處長。因新冠肺炎防疫未辦大型就任歡迎儀式，在縣長室由日月潭國家風景區管理處長洪維新、集集鎮長陳紀衡、中部觀光業者代表等見證陳志賢就任新職。
縣長林明溱表示，新任觀光處處長陳志賢，任職日管處期間，推動日月潭環潭自行車道建設，曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道，以及美國建築文摘雜誌評選為全球11大最美自行車道的第2名。
林明溱期許陳志賢，發揮推展觀光的創意及豐富經驗，就任後能將九九峰開發案、松柏嶺觀景塔，虎頭山風景區建設、舊議政大樓開發影城等多功能商城等重大建設順利完成。
陳志賢強調，剛上任後要「接地氣」，將安排拜會及請益行程，傾聽各界的聲音與意見，未來將全力投入縣長指示的重大建設，相信整體規劃完成後，將掀起南投的觀光旋風與熱潮。
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