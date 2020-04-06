陸確診降至1299例！專家籲「別以為勝利了」：大家對新冠缺乏想像力

▲ 武漢火車已經開啟。（圖／長江日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情緩和，截至5日24時，現有確診病例降至1299例。不過中國工程院院士、中國醫學科學院院長王辰3日表示，目前疫情防控效果明顯，但在對新冠病毒的認識還遠遠不夠，對其「傳播規律也缺乏想像力」，所以還不是歇口氣的時候，還要對疫情是否反復保持足夠警惕。

王辰指出，如今大陸在公共衛生體系建設上的一個最重大的問題，就是必須把臨床和預防高度結合起來，這才是人間正道，「重視什麼就把什麼獨立出來的管理體系，容易變成一種畫地為牢的局面，其結果就是獨木難支。」

王辰表示，中央防疫領導小組已經明確提出，各地尤其是重點疫區，要通過核酸及血清抗體檢測進行健康人群的流行病學調查，其中，通過核酸檢測可以發現無症狀感染者；通過抗體檢測可以反映人群的免疫水準；兩者結合可以對病毒規律和疫情走向有一個科學的評估，對於疫情防控有著深遠意義。

▲武漢地鐵開啟。（圖／長江日報）



對於一些國家實行的「群體免疫」策略，王辰認為，那是以犧牲年老體弱者的生命為代價，換來人群整體免疫水準的上升，疫情之後能夠放心打開國門，而中國是將人民生命健康放在首位，不放棄一個患者，「後期可能面臨被動局面，對我們的經濟社會發展、國際交流和開放帶來不利影響。」

「我們民族必須增長的智慧，就是對醫學科技的高度重視」，王辰強調，目前抗疫戰主要打的是社會組織的仗，而非科技仗，「我們應該少一些說漂亮話的人，多一些目光冷靜、頭腦清醒、行動穩健迅捷的科學家。」