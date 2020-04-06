影／4/9起可寄口罩給國外二等親！　指揮中心公布「線上申請、寄送流程」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布台灣人可以寄口罩給在國外的二等親，每2個月寄送30片。指揮官陳時中指出，目前國內口罩每日產能可達1,200萬片，4/9起放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的 配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片，寄件人每2個月最多也可寄送 30 片。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

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經濟部次長王美花表示，全部採用線上申請，寄件人無法線上申請時，可填妥資料傳真或親臨貿易局辦理， 貿易局專人協助將資料登入許可證申請系統，系統也和內政部資料串聯，可直接查核關係是否為二等親；如果不會使用線上申請，可親自填寫簡易申請書傳真或是親自到貿易局現場，有專人可以提供服務。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會說明寄送口罩細節。（圖／疾管署提供）

申請方式：

1、 登入系統：4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw

2、 輸入資料：寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關 係、寄件人手機號碼（接收許可證號碼）、口罩數量）30 片以 內）及金額等資料。

3、 身分檢核：透過經濟部與內政部電腦系統，檢核寄件人與收 件人為配偶或二親等內親屬，收件人居住國外，及雙方均有中華民國國籍。

4、 核發輸出許可證：身分檢核及數量無誤即核發許可證，並即 時簡訊通知申請人。

寄送流程：

1、 透過郵局寄送：寄件人提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入經濟部貿易局所設專屬網站查驗屬實後列印許可證標籤，貼在郵包上辦理郵寄。

2、 透過快遞寄送：寄件人提供許可證號碼，由快遞公司辦理簡易報關（報關系統比對許可證）及寄送。

▲0406二等親範圍。（圖／經濟部提供）