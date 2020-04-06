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國旅人潮爆量！林佳龍：應自律戴口罩防疫「否則得以法律禁足」

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▲▼清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲清明連假花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

清明連假結束，不少國人被悶壞，紛紛跑往戶外國旅，導致國內11景點人潮爆滿。交通部長林佳龍解釋，只有幾個特定景區旅客較多，其餘如觀光局主管的13個國家風景區、25個觀光遊樂區的旅客都不多，六大停車場的停車率也都不到三成，他強調，只要戴好口罩，就可外出透透氣，但「若不能自律，就得以法律禁足」。

針對清明連假國旅客爆量的狀況，林佳龍解釋，交通部已對鐵公路加強防疫措施，除了指揮中心警示的景區外，其餘景點人潮其實並不多，如觀光局主管的13個國家風景區、25個觀光遊樂區，連假旅客多是去年一半。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，六大觀光遊樂區的停車場停車率也不高，除了麗寶樂園約3到4成、劍湖山約2到3成外，其餘遊樂園的停車場停車率都不到一成，造訪人數不高。

▲▼清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮旅客人潮眾多，警方呼籲保持社交距離。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

林佳龍表示，交通部主管的風景區、觀光景點多秩序良好，旅客也有戴口罩、落實社交距離，在遵守規定的原則下，趁著假日外出透透氣是可以的，盡量不要去人擠人的場所，選擇離峰時間出發，並做好個人衛生防疫。

林佳龍強調，「自律很重要，若不能自律，就得以法律禁足」，如果希望未來放假還有機會出去玩，那國人就必須自我督促。交通部也會針對風景區的車流進行管控，控制旅客人數，避免群聚。

林佳龍表示，其實清明連假大部分的旅宿業住房率依然偏低，僅有墾丁、花東、清境等知名景點，住房率才有提高，因此建議國人可以分流、分區玩耍，不要一窩蜂的去人潮擁擠的景點，降低感染機會。

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