「無症狀感染者」納入數據後　武漢「無疫社區」3天少掉45個！

▲武漢封城已超過2個月。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情期間，武漢有多個小區（社區）未出現任何確診者，被列為「無疫情小區」，居民也被允許在小區內進行非聚集性的個人活動。不過，官方近期將「無症狀感染者」納入認定後，「無疫情小區」在3天內減少45個，也令4月8日的「解封」增添了不確定因素。

據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部最新通報，武漢市「無疫小區」累計達6988個，佔比98.4%，比3天前的上一次認定，「無疫小區」數量減少45個，佔比下降0.6%。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部相關負責人5日指出，4月1日以來每日通報「無症狀感染者」數據，從4日開始，無症狀感染者納入「無疫」認定因素，無症狀感染者所在小區按規定取消或暫停認定，所屬社區、街道同步取消或暫停認定。

目前因無症狀感染者等原因，取消或暫停「無疫」命名的小區70個、社區87個、村2個、街道（鄉鎮）11個。據武漢市衛健委通報，截至4月4日，武漢新增無症狀感染者23人，當日解除隔離34人，尚在醫學觀察682人。

根據武漢市政府此前規定，被認定為「無疫小區」的，小區內商業網點，可以每天9時至18時恢復對小區居民個人正常營業，小區內，每戶每天可派一人，憑社區（村）出具的一次性通行證明或審核通過的健康碼電子通行證，在所在「無疫社區」範圍內購物，每次外出小區時間控制在2小時以內，並遵守經營場所購物安全有關規定。