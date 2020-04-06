台灣捐1000萬片口罩　日本網友大讚：真的是世界一流國家

▲台灣口罩挑戰日產1500萬片。（圖／翻攝經濟部臉書）



實習記者賴韻如／綜合報導

台灣口罩產量在國家隊的通力合作下，產量不斷提高，經濟部出面指出，將挑戰日產1500萬片口罩。新聞於近日被大量轉載至日本《Yahoo.jp》後，不少日本網友紛紛留言大讚台灣，甚至還有人留言表示，「台灣的危機管理真的很棒！」、「台灣可以得諾貝爾和平獎了！」

經濟部4日在臉書發文稱，過去台灣日產口罩量約188萬片，是口罩進口國，不過才短短約2個月的時間，已經突破1300萬片的日產量，連假過後更要挑戰日產1500萬片的水準。經濟部貼文中還強調，「行有餘力，台灣還能以類似捐出一日所得的方式，用1000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，讓世界看到台灣製造的實力。」

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此新聞近日被許多媒體轉載到twitter中，不少日本網友紛紛留言，「台灣是一個美好的國家」、「台灣的危機管理真的很棒！」、「台灣真的是世界一流的國家」、「反觀日本，每戶竟然只發兩片布口罩？」、「這次讓我意識到，一個國家領導人的能力決定了該國的命運」、「希望日本能趕緊跟上台灣的腳步」、「台灣的產品有保障又可靠！」