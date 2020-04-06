最高可拿7000元！北市居家隔離、檢疫者補助　4/6起開放線上申請

▲台北越來越多間防疫旅館。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

台北市觀光傳播局宣布，為鼓勵設籍台北市居家隔離或檢疫者落實防疫，針對居家檢疫者入住北市防疫旅館、檢疫所，或居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住北市合法旅宿提供補助，從今（6）日起開放線上申請（https://service.gov.taipei/），只要居家隔離、檢疫者等依通知書規定日期住好住滿，最高補助台幣7000元。

北市觀傳局表示，民眾只要檢附居家隔離或檢疫者的國民身分證影本、居家隔離或檢疫證明書影本，以及台北市合法旅館、防疫旅館或北市府指定檢疫所的入住收據等文件，自3月19日以後按符合條件的入住天數，按日補助500元，最高發放7000元補助，並以申請1次為限。

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▲防疫旅館示意圖。（圖／記者張一中攝）

申請資格的條件舉例如下：

1. 居家隔離（檢疫）者A之居家隔離（檢疫）期間為3月23日至4月6日，A的親友在3月23日至4月6日於台北市合法旅宿入住。

2. 居家檢疫者B之居家檢疫期間為3月23日至4月6日，B自己在3月23日至4月6日於臺北市防疫旅館（檢疫所）入住。

3. 居家隔離（檢疫）者C之居家隔離（檢疫）期間為3月15日至3月29日，C的親友在3月15日至3月29日於臺北市合法旅宿入住，可申請3月19日至3月29日共10晚的補助款。

觀傳局表示，為避免疫情期間有感染風險，居家隔離或檢疫者得自受隔離或檢疫結束日的次日起6個月內至「市民服務大平台（https://service.gov.taipei/）」網站，依機關分類至觀光傳播局，即可查詢「台北市居家隔離居家檢疫者補助(新冠肺炎)」，並依限提出申請；該補助可全線上申請。