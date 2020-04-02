疫情擴散美航母羅斯福號！「亞洲只剩台灣能協助」王定宇：就看美國怎決定

▲羅斯福號航母戰鬥群。（圖／取自USPACFLT網站）

記者邱茀濱／綜合報導

美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）日前傳出艦員確診，在美國海軍官員收到艦長的求救後，終於承諾會盡快讓部分官兵先上岸在關島旅館隔離檢疫。對此，民進黨立委王定宇指出，隨著疫情在航母爆發，環顧整個印太地區，只剩台灣有足夠的醫療水準能提供協助了，就看美國怎麼決定了。

昨（1）晚的政論節目上，目前停靠在關島外海的羅斯福號不斷爆發出疫情，究竟關島當地的醫療能量是否能夠支援艦上的人數？王定宇表示，盤點整個印太地區，包括韓國、日本、台灣、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼及泰國，有哪個國家有足夠的醫療水準，可以協助檢疫、分流？

他斬釘截鐵強調，只剩台灣可以協助！目前台灣的態度是「We can help」，但就看美國怎麼決定了，畢竟這牽涉到美國的國家尊嚴及「航母的機敏性」。不僅如此，王定宇晚間11時許也在臉書上發文指出，台灣可以幫助羅斯福號，並hashtag「allies」、「partners」、「democracy」、「freedom」等詞。

貼文一出，引發網友熱烈討論，大批人支持王定宇的論調，「支持停泊高雄檢疫隔離」、「請緊急停靠高雄港，台灣可以提供救援」、「真的覺得可以考慮停靠台灣軍港!!!基於醫療人道立場」、「台灣應該伸出援手！百分之百的贊成！！」、「讓台灣表現ㄧ下」、「美國協防台灣。台灣幫助美國」、「當然要幫忙」、「救人如救火～」。

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