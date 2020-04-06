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廢棄口罩滿地飄！他號召全台志工隨手拍照記錄　統計25日「結果超驚人」

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▲▼ 口罩亂丟問題嚴重 。（圖／陳信助授權引用）

▲口罩亂丟問題日益嚴重 。（圖／陳信助授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

近幾個月以來，口罩使用量大幅增加，卻也因此在路上常見被亂丟的口罩。平時就關注生態環境的陳信助，不忍見傷害生態的情形不斷發生，於是號召熱心民眾擔任志工，隨手拍下在路上看到的廢棄口罩，截至目前已統計了25天，數字令人相當驚訝。

陳信助在3月時成立了臉書社團「拍攝調查全國亂丟口罩有多驚人！」號召全台各地熱心志工加入，隨時隨地統計沒有被好好處理的口罩。

請繼續往下閱讀...

陳信助向《ETtoday新聞雲》表示，當初會有成立社團的想法，是因為看到很多已使用過的口罩被隨意棄置在路邊，於是就決定發起「全國性調查」的計畫，希望讓所有人正視這個問題。

他指出，先不論從醫學角度上，口罩有傳播病毒的風險，恐會成為防疫破口，若從環保角度來看，口罩裡的不織布是塑膠製成的，隨意丟棄也會對生態造成危害。

▲▼ 口罩亂丟問題嚴重 。（圖／陳信助授權引用）

▲▼ 亂丟口罩不僅可能成為防疫破口，也會危害自然生態。（圖／陳信助授權引用）

▲▼ 口罩亂丟問題嚴重 。（圖／陳信助授權引用）

目前社團內的志工已經累積至400多人，志工們回報時會附上棄置口罩的數量及地點，方便統計。而根據社團5日最新的數據顯示，25天以來，全國被亂丟的口罩數量就高達2586片，且這僅僅是有被志工發現的數目，更遑論沒有被看到的「黑數」。

陳信助也補充，以往在淨灘時看到垃圾廢棄物，志工當下都會撿拾帶走做處理。不過口罩恐成為病毒溫床，為了保護所有志工，他們選擇以「拍照錄影」的方式代替撿拾，後續則會交由相關單位進行處置。

值得一提的是，為防止亂丟口罩、汙染環境的情形持續發生，環保署1日宣布，使用過的口罩應投入垃圾桶妥善收集，民眾若在防疫期間亂丟口罩，恐將吃下3600元至6000元罰鍰。

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