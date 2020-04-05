「祀典興濟宮門神之美」文物展　祀典興濟宮為保生大帝慶聖誕

▲台南祀典興濟宮為慶祝保生大帝聖誕，並舉行開幕儀式，與會人士參觀後十分肯定亭宮保存文物之用心，亭宮歡迎各界參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南祀典興濟宮為慶祝保生大帝農曆3月15日（國曆4月7日）聖誕，於4月5日至12日舉辦「祀典興濟宮門神之美」文物展，5日上午9時舉行開幕儀式，與會人士十分肯定亭宮保存文物之用心，亭宮歡迎各界參觀，期能喚起各界對宗教文物的重視。

「祀典興濟宮門神之美」文物展，5日上午9時舉行開幕典禮，由廟方所屬府城觀興文化藝術基金會會長侯明福主持，包括議員許至椿、沈震東、北區公所區長李皇興、國立台灣歷史博物館典藏組組長陳靜寬，和議員邱莉莉、洪玉鳳和陳怡珍等人助理出席。

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眾人肯定大觀音亭暨祀典興濟宮保存文物的努力，亭宮希望藉由文物展的展出，讓各界可以知道管理單位維護宗教文物的過程，且能吸引更多的人加入宗教文物的維護工作。

祀典興濟宮指出，開幕式之後安排的文化課程，分別是5日上午9時30分～12時，由門神修復團隊的李志上老師，主講祀典興濟宮門神修復過程，並安排至興濟宮大殿導覽解說門神特色﹔下午1時30分～下午3時30分，中山醫學大學林培雅老師主講「最佳守門員—門神趣談」。另將於11日上午10時～12時，安排國立科學工藝博物館研究助理吳慶泰老師主講「神氣再現—如何為神像健康把脈」。

台南祀典興濟宮門神出自於已故薪傳獎大師陳壽彞之手，畫於1973年，大觀音亭暨祀典興濟宮於2002年獲內政部補助進行古蹟修復工程，2005年完成。同時期，興濟宮的門神也因外在環境如積塵污漬、風吹日曬和開關使用頻繁，劣化情形嚴重，2003年委託文化部文化資產保存研究中心修復，秦叔寶和尉遲敬德兩尊門神被帶回文資中心修復室，進行長達1年8個月的修復工程，首創國內第1起以科學方法修復廟門彩繪之先例。

當時，文資中心與日本元興寺文化財研究所彩繪修復專家合作交流，日本嵯峨藝術大學更派員實地進行門神「尉遲敬德」的臨摹複製，並將複製品帶回日本。

2014年時，門神彩繪仍因歲月的摧殘劣化毀損，大觀音亭暨祀典興濟宮董監事再度拜會文資中心尋求協助。此時，古蹟修復的技術和觀念日新月異，於是文資中心採用新材質和科學方法進行10後計劃之對照修復，著重於處理門側彩繪脫落，和部份表面彩繪龜裂、起甲的毀損。

人有生老病死，物有成住壞空，修復文物並不是保證其永不會壞，只是延緩其崩壞的時間！經年累月的陽光照射、風吹雨淋及頻繁開關，加上日常人為使用的踫撞和不當擦拭，廟門依舊逐漸毀損。

2016年廟方進行祀典興濟宮山川殿整修工程，發現門神彩繪持續劣化，包括左、右側四扇繪有卅六官將的門神彩繪，是陳壽彝大師唯一的卅六官將廟門。六扇門神全委託李志上老師帶領的名襄修護團隊處理。

為了避免運送交通可能產生無法預期的危險，廟方請修護團隊進駐，在廟後方的空屋內進行修復，於2019年修復完成，7月份重新安門，並請道長吳明府為門神開光，完成門神安奉儀式，讓門神重新擔負其原有之重責，保佑信眾平安、庇護國泰民安、四時無災。

祀典興濟宮之門神中間為秦叔寶、尉遲恭，兩旁四扇為三十六官將。除了三十六官將之外，門神皆在大部分的墨線上加上瀝粉線，以金泥浮線勾勒紋樣，在當時為一大創舉，讓門神的造型看起來更加立體生動。

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