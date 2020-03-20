嚴防疫情！淡水三芝九庄輪祀保生大帝　20日宣布取消遶境改以車巡

▲ 淡水三芝九庄輪祀保生大帝，20日宣布取消遶境改以車巡。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區三芝九庄輪祀保生大帝經過連日來市府、議員及里長們相互溝通、討論及協調，20日召開會議，宣布4月8日遶境取消，改以車巡不停靠，以精減規模進行祈福儀式，以降低人潮群聚感染風險。

民政局長柯慶忠表示，淡水三芝九庄輪祀保生大帝是當地重要信仰活動，守護地方平安兼具民俗特色，今年受到新冠肺炎疫情影響，輪祀遶境活動引發討論。連日來遶境路線各里長多次開會討論協調，19日決定取消遶境，改用車巡方式辦理。隨後，並由主任委員蔡錦賢率淡水街庄23位里長向保生大帝稟報，同時祈求保生大帝保佑疫情盡快緩解，讓人民回到正常生活。

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▲ 淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境，將由廟方人員以車子載送神明。

民政局表示，今年淡水三芝九庄輪祀保生大帝遶境，將由廟方人員以車子載送神明，用車巡方式自奎柔山庄過庄至淡水街庄，沿途不停靠並取消陣頭步行，也謝絕各里內其他友宮參贊，並全力配合量額溫、酒精消毒、勤洗手等防疫措施，也會提供參與人員名單予警察局掌握相關訊息。

淡水區長巫宗仁表示，在國曆4月8日這場車巡過庄儀式當中，將會協助做好防疫措施，除了每個人都要戴口罩外，也必需量測體溫，發燒者必需就醫，全程由里長來做好消毒工作，也會將每一台車間距拉大，避免聚集。淡水警察局除了在事先掌握參與人員名單及人數，於當日全程加派警力協助於周邊重要路口協助交通指揮，以期車巡順利及交通順暢。

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