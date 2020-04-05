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父母變更姓氏讓子女「被迫改姓」　萬美玲提案修民法、姓名條例

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▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委萬美玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

清明掃墓慎終追遠是我國傳統文化，但國民黨立委萬美玲接獲陳情，有已成年民眾因父親選擇改姓，讓他被迫跟著改了使用近30年的姓氏，認為侵害憲法保障自我認同姓氏的基本人權。因此，萬美玲提案修法，讓成年子女除了可選擇從父姓或從母姓外，也能選擇從直系血親尊親屬姓，避免成年子女使用了幾十年的姓氏，卻因父親或母親改姓而被迫變更原本的姓氏。

萬美玲5日指出，她接獲陳情，有已經成年的民眾因為父親選擇改姓，讓他被迫跟著改了使用近30年的姓氏，在清明連假時期，這不舒服的感受更是加深。經查發現，立法院在民國99年修正民法讓成年子女得依據自我認同，選擇從父姓或從母姓，但當時修法未考量改姓者若有已成年子女，其成年子女也被迫必須改姓，違背當初修法要讓成年子女得自主選擇姓氏的美意。

萬美玲表示，按照現行《姓名條例》規定，如有人申請改從父姓或從母姓，從其姓的子女不論成年與否，戶政機關皆不須經其子女同意，即可一併將其子女改姓，除嚴重侵害成年子女權益及憲法保障自我認同姓氏的基本人權外，更讓成年子女使用幾十年的姓氏，一夕被迫變更，且所有證件資料都必須跟著更改，造成生活上諸多的不便，這樣的規定，也必須有所修正。

根據內政部統計，從103年至108年，共計有2萬0674人申請變更姓氏，萬美玲說，這些變更姓氏者中，其成年子女也被迫跟著改姓的就有2761人，顯見現行《民法》及《姓名條例》不盡周延，因此她提案修正《民法》第1059條，讓成年子女除可從父姓或母姓外，也可從直系血親尊親屬姓，同時再修正《姓名條例》第12條，明定成年子女的父親或母親更改姓時，戶政機關須先通知並徵得當事人同意後，才可以變更其姓氏，讓成年子女真正擁有姓氏選擇權。

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