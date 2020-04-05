高雄警「所內飲酒、開巡邏車撞山」下場慘　300萬退休金恐領不到

▲張員免職案正在上訴中，一旦判免職確定後最少300萬退休金領不到。（示意圖／記者孫于珊翻攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市警局2019年傳出多起「自己人」酒駕被查獲，其中六龜分局一名張姓員警在駐地飲酒後，又開著巡邏車買消夜途中自撞山壁因而曝光，這件事除了讓休假中的所長被拔官外，自己也遭記2大過免職，目前整起案件正在上訴高等行政法院中，倘落之後判免職確定後，張員的300萬退休金就會領不到，酒駕的後果相當嚴重，連帶自己也成了警局文宣的活教材。

據了解，張員在2019年6月某日在所內的宿舍飲酒後，開巡邏車外出買消夜，卻在途中不慎失控撞上山壁，當場被自家人查獲，酒測嚴重超標，市警局進行調查後查出張員當時與另2名同事飲酒，決定對整起事件採取連坐處份，除了張員記2大過免職外，一同喝酒且對公務車有管理之責的員警分別記1大過1小過處份，其中1人也被調整駐地，休假中的所長也因所內紀律不彰被撤換；事件過後，張員向「公務人員保障暨培訓委員會」申訴後也被駁回，目前免職案仍在高等行政法院上訴中。

市警局表示，依照張員的年資及底薪換算下來，加上他已屆退休年齡，若被法院判免職確定後，最少300萬退休金泡湯，目前除了持續對酒駕問題持續宣導外，一但員警有酒駕行為，除了會被列管及關懷記過對象，也會被大過處分，最嚴重者甚至被提報免職，且當年度的考績丙等；除此之外，日後出勤前除了吹測外，也會調往治安繁重區。市警局強調，希望以這些自己人的案例警惕同仁，酒駕除了被嚴重處分外，甚至連退休金有領不到，相當不值得。

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