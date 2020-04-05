向中國買物資！法國訂「超10億片口罩」...訂單還在持續增加

▲歐美不少國家都面臨口罩短缺問題。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎在全球肆虐，對口罩需求暴增。法國衛生部長維宏（Olivier Veran）近日表示，已經從中國訂購了超過10億片口罩，而且還在繼續增加訂單。另外，英國維珍航空近日則剛從中國運回一整機的防護物資，包括300台呼吸機、3300萬片口罩、100萬雙醫療防護手套等。

新冠肺炎疫情延燒，歐美不少國家都面臨口罩短缺問題。英國外交大使多明尼克（Dominic Raab）和英國駐華大使館在3日和4日分別指出，維珍航空公司剛剛從中國運回一整飛機的防護物資，這些物資首先抵達英軍空軍基地唐寧頓，然後將由軍隊派發給各家英國機構。

▲ 法國區長指控，向中國訂購的口罩在出貨時被美國「高價截標」 。（圖／路透）

英國駐華使館還證實，後續還將從中國進口其他防護物資，用來支援新冠肺炎疫情。另外，法國也已經向中國訂購超過10億片口罩，然而就在數日前，大東區（Grand Est）及普羅旺區斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區〈Provence-Alpes-Côte d'Azur〉2名區長先後指控，法國原先向中國訂購的口罩，在送到停機坪裝運的過程中，竟被美國以高價「截標」。

大東區區長洛特納（Jean Rottner）向法國電台RTL透露，有批早就向中國預定的口罩，在運送到中國機場的停機坪後，就被在那裡的美國人以高出3倍至4倍的價格收購，最後飛往了美國。