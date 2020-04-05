全球忙防疫「武力對抗不是時候！」　張競：沒理由現在要開戰





▲羅斯福號航母因艦上人員確診新冠肺炎，艦長投書向媒體求救。（圖／取自USPACFLT網站）

實習記者施怡妏／綜合報導

美軍目前部署在亞太地區的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）和雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）同時發生艦上人員確診。航母感染疫情，對於亞太的軍力會有何影響，張競日前接受採訪表示，「大家都在忙著防疫，沒有人有閒情去管武力對抗的事情。」

中華戰略學會研究員張競日前接受《美國之音》採訪表示，兩艘航母時發生疫情感染，對於亞太軍力確實有影響，「但是大陸解放軍正忙著防疫，怕境外傳入到境內，造成群聚感染，沒有人有閒情去管武力對抗的事情」，大陸不會在這樣的時刻去發動武力戰爭。

網路上有許多留言指出，美國跟大陸兩方將會有「軍事對抗」的情況，張競則認為，兩岸關係雖然非常糟糕且緊張，但現在全球各地都忙著防疫，而美國與大陸之間相互通報疫情最新消息，也有醫療上的援助，「不可能一面笑臉迎人，一面背後藏刀插人，網路留言大家不要太認真。」

▲羅斯福號航空母艦艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）下船，全體官兵敬禮致敬。（圖／翻攝自Rosalynn Prough臉書）

張競表示，「大陸面對美國不會趁人之危，美國也不會狡猾到故意放出假消息，讓大陸解放軍上鉤。」然而，對於羅斯福號的處理態度及方式，張競認為，「感性上 ，推崇艦長的勇氣；理性上，美軍自己內部行政的紀律要注意，」但考慮到防疫、醫療的事情上，審慎保守的態度沒有不對，若不謹慎處理，病毒很有可能一傳十，十傳百造成更大的遺憾。

對於羅斯福號航母艦長去職一事，張競也在自己臉書上貼文表示，美艦人員能否進入關島陸上進行檢疫隔離，艦上實施清除消毒作業，不光是要遵從CDC guidance以及美國海軍NAVADMIN 083/20號指令，同時還要遵從DOD directive以及關島總督executive order，整個協調與前置作業需要多少時間，是必須思考在陸上有多少人要被動員來支援，不能光從這位艦長一封信來看問題。

他說，「我在這邊不願貼出羅斯福號艦長『英雄式但卻超級外行』的離艦影片」，因為那個是個「極度無知的羞恥證據」，軍艦都已經因為疫情而停止服勤，艦上官兵歡送時聚集成這個密度，沒有人知道基本防護戴個口罩，艦長本身亦不知堅持疏散官兵保持距離，這種無知表現與自私態度，請問是否大開防疫倒車？

他說，艦長寫封感性的信，將燙手山芋推給上級獲得掌聲，但從這場歡送過程中，其本身對於防疫基本警覺無知水準展現無遺，請問「拿這影片質疑我指稱該艦艦長專業不足的朋友，您是否被感性洗腦充昏了頭？」