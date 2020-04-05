連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆「出遊民眾」恐擠滿急診：何必呢？　

▲許多民眾出去玩，結果卻有症狀，讓醫師大感無奈。（圖／翻攝自田知學臉書）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴峻，許多國家封國自保，台灣卻出現清明連假人潮湧現在墾丁大街。台灣人不怕死，在各地到處玩，讓前幾天不斷提倡待在家的醫師大感無奈。醫師田知學表示，連假即將結束，已經開始出現一些出去玩、結果有症狀的病患前來掛急診，讓她無奈嘆「何必呢！」

急診醫師田知學無奈在粉絲團分享遇到一名病患，4月3日有去宜蘭玩，隔天晚上開始喉嚨癢，才來掛急診。此舉讓田知學不禁感嘆「何必呢！」她表示，自連假一開始，各觀光景點失控的群聚、沒有保持距離。等到連假即將結束，所有急診室將湧入很多「早知當初」的病患。

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作為醫護，田知學只能搖頭嘆氣，「看到這個主訴，如果你是醫護，會怎麼想？」她認為，「專業教會我們把個人情緒和醫療處置100%絕對切割！前線醫護只能逆來順受，沒有恐懼的權利！」但遇到那麼多這種案例，不知道醫護的熱忱、醫療能量還剩下多少可以消耗。

田知學表示，即使真心覺得「你何必呢！現在怕了吧？」，但是想到軍營裡其他同袍的安危，怎樣也要守護他們。醫護也有家人，田知學表示，自己的媽媽也會很擔心自己的工作，但她希望媽媽放心，且防疫之戰還沒有結束，「台灣守不守得住，是靠你我！每一個人都是關鍵！」