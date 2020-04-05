花蓮零確診大考驗！清明連假人潮湧現　警東大門夜市站崗防疫宣導

▲清明連假，花蓮湧入大批觀光人潮及車潮，尢其東大門夜市更是寸步難行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一連4天清明連續假期，花蓮已湧入大批觀光人潮及車潮，防範新冠肺炎疫情蔓延，花蓮縣政府絕不輕忽，於連假期間仍嚴陣以待，除加強派遣警力疏導交通並做好萬全的防疫措施，讓來到花蓮旅遊的民眾及在地人都能享受到花蓮最安全及高品質的旅遊環境。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣警察局為了迎接今年清明連假帶來的大量人潮，加派警力於境內各交通易打結路段以及主要道路等人車密集處進行疏導及管制，在員警的指揮疏導下，道路仍保持暢通；中午12時起進入蘇花改每小時車流量已超過1000輛，仁水隧道車速約42公里，中仁隧道約53公里。已與南澳交控中心共同以改變號誌時制方式及派遣警力疏導，另崇德管制站至崇盈加油站一段，雖因車流量大而有回堵的情形，但在警力支援下，該段道路亦保持暢通。

▲為了不因連續假期帶來的觀光人潮成為防疫破口，花蓮分局派警力在東大門夜市進行防疫宣導。

同時，為了不讓連續假期帶來的觀光人潮成為花蓮縣防疫破口，真正落實滴水不漏式的防疫，花蓮縣警察局花蓮分局亦派警力在東大門福町、原住民ㄧ條街、各省一條街及自強夜市入口用大聲公及防疫指示牌進行宣導，期能透過此種宣傳方式，讓旅遊防疫觀念深入人心，並維護旅客及店家的健康安全。

縣長徐榛蔚表示，清明4天連假，花蓮湧進了許多返鄉及旅遊的國人，歡迎大家來花蓮呼吸新鮮空氣之外，還必須提醒鄉親應遵守防疫期間三大原則：避免前往密閉式娛樂場所、準備足量口罩並全程配戴及保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，感謝花蓮分局到場協助加強防疫宣導，連假期間花蓮有很多好玩又漂亮的景點，大家來到花蓮遊玩的同時也別忘了要做好自主健康管理，保護自己也保護他人。

►點我超越韓國愉快體驗