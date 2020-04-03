　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲百貨公司,購物,周年慶,消費,櫃姐,一列一休（圖／記者張一中攝）

▲百貨公司櫃姐。示意圖非本文當事人。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄51歲的許姓男子今年3月前往某百貨公司，竟尾隨收入近百萬的櫃姐進女廁熊抱、襲胸，甚至用膠帶黏貼嘴巴，威脅「再叫就殺了妳」。雖然許男辯稱自己只是很討厭劈腿的女生，而且患有精神方面的疾病，但高雄地院合議庭不採信，最後仍依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑，民事賠償25萬多元。

判決書中提到，許男今年3月間帶著剪刀、膠帶潛入某百貨公司2樓女廁，並事先將走廊上的監視器鏡頭撥開，大約一個小時之後，他發現櫃姐準備前往女廁，於是偷偷尾隨進入，埋伏在隔間外面，等到女方開門走出來，再強行從後方環抱、襲胸。另一名櫃姐聽到求救聲，立即衝進女廁救援，同時大喊「搶劫」，這才把許男嚇跑。

許男坦承有摀嘴、貼膠帶，但沒有襲胸、熊抱等行為，但辯稱「我記得她是網紅，經常劈腿，我也交往過兩個劈腿的女生，很討厭那樣的人，才會想要嚇她。」但受害櫃姐根本不認識他，也不是網紅。

法官認為，櫃姐與證人不論是在接受偵查還是出庭時供詞都很一致，加上女方下巴、手指受到的傷害也與描述過程相符，雖然許男聲稱患有精神疾病，但他事先撥開監視器，還攜帶剪刀等物品尾隨不認識的女性，顯然是預謀隨機犯案，行徑囂張、手段暴力，可見惡性重大，最後依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑，民事部分則判賠25萬多元。

ET快訊
快訊／19歲送貨司機擦撞機車　新北女「全身多處骨折」亡
破解9個常見防疫迷思　穿過衣物吊戶外2小時有用嗎？
與劉真最後對話　吳宗憲「1句話藏心中」後悔沒阻止她開刀
新冠病毒傳播通勤→公司　大台北「這5行政區」染疫高風險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞　論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

竹林傳來奇怪聲音　背涼涼急報警…是長髮黑衣女

翁仁賢死刑槍決！　人權團體：蔡政府仍無法阻止國家殺人

高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶　老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

學術探勘八通關古道…1男腳傷求救援　警消36小時接力揹下山

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

19歲送貨司機擦撞機車　婦人噴摔在地「急救2小時」仍不治

「500可發射2次」！辣妹藏摩鐵等壞　論壇公開全套服務內容：含冰火吹簫+泰浴

竹林傳來奇怪聲音　背涼涼急報警…是長髮黑衣女

翁仁賢死刑槍決！　人權團體：蔡政府仍無法阻止國家殺人

高雄桶屍／橋頭女裸屍塞塑膠桶　老刑警曝凶嫌可能不只1人：先挖好洞再棄屍

高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

學術探勘八通關古道…1男腳傷求救援　警消36小時接力揹下山

被強制出院竟大鬧醫院！醫師提告：為了保護同仁　女病患判6月

誰先摸到遺體就誰的！殯葬業爆「搶屍大亂鬥」　業者遭處分禁用殯儀館

別白做工！皮膚科醫師曝「這時」抹護手霜效果最好

4月下旬領口罩2.0預購「直接續訂下一波」　唐鳳親自示範…僅55秒就完成！

別緊張！北部高級社區女保全確診　黃珊珊：有完整疫調

紐約市逼近5萬人染疫！防疫新規：外出需用「圍巾、頭巾」遮住口鼻

試劑盒直接標武漢病毒！　陸學者發起「羅氏診斷向全球中國人道歉」

特斯拉MODEL 3側翻起火…駕駛受困無心跳！桃園消防員曝光斷電搶救過程

嫌延長賽打太久無聊　道奇球星提議改全壘打大賽決勝

千萬片口罩直送歐美！波蘭正妹讚「數字不會說謊」：台灣躍上國際好機會

防疫環境維護天天做　台南地下道消毒清理不遺漏

大眾運輸載客量下滑　交通運輸業紓困的超前部署

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

社會熱門新聞

少女國中遭班導性侵　長大苦讀法律系怒告求償

台南市安平區傳死亡車禍機車女乘客慘死

還有39死刑犯待伏法　妻女被殺家屬：快執行

張綱維「自爆命危」反成羈押關鍵

台南當舖槍擊老闆身分起底　槍手遭黑白兩道夾擊

國家教練帶女選手上摩鐵！二審逆轉獲緩刑

大哥哥指導學測　高中女付「另類學費」

「漁光島人氣款！」大家快下單！

落網關鍵居然是一罐伯朗咖啡

互鬥飆罵惡整長官　北市議會爆女警之亂

竹東少女姦殺命案　「冥王」定讞

女客人帶男公關出場　事後控乘機性交

屍體先搶先贏　業者鬥毆遭禁用殯儀館

這篇文不是陳時中po的！2人冒名造謠遭約談

更多熱門

相關新聞

75歲翁拉9歲女童進廁所「脫褲猥褻」！賠25萬獲家屬原諒…免坐牢

75歲翁拉9歲女童進廁所「脫褲猥褻」！賠25萬獲家屬原諒…免坐牢

75歲顏姓老翁因擔任社區義工認識1名9歲女童，日前他不顧女童年紀還小，對性觀念仍未成熟，竟將她帶至廁所，隔著衣服徒手摸胸部及下體及外側，做出各種猥褻行為。法院依犯強制猥褻罪判顏翁2年徒刑，而在賠償25萬元取得女童家屬諒解後，他再獲緩刑5年，但期間付保護管束，並須支付公庫10萬元。

色鄰撿到鑰匙夜闖少女家　她遭「侵犯+猛揍」

色鄰撿到鑰匙夜闖少女家　她遭「侵犯+猛揍」

疑女友另結新歡他命脫光打下體

疑女友另結新歡他命脫光打下體

他用「3個金環」套蛋　跑到公園顯擺

他用「3個金環」套蛋　跑到公園顯擺

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

「無料案內所」現蹤台北　街頭舉牌專攬東洋客

關鍵字：

猥褻

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

N號房驚爆「10女星」受害！她慘變性奴

末日感籠罩「嘿咻」變情緒出口

最恐怖無毛貓　額頭皺紋宛如活體人腦

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面