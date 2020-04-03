高雄男襲胸「百萬櫃姐」：她是網紅愛劈腿　自稱有病遭打臉

▲百貨公司櫃姐。示意圖非本文當事人。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄51歲的許姓男子今年3月前往某百貨公司，竟尾隨收入近百萬的櫃姐進女廁熊抱、襲胸，甚至用膠帶黏貼嘴巴，威脅「再叫就殺了妳」。雖然許男辯稱自己只是很討厭劈腿的女生，而且患有精神方面的疾病，但高雄地院合議庭不採信，最後仍依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑，民事賠償25萬多元。

判決書中提到，許男今年3月間帶著剪刀、膠帶潛入某百貨公司2樓女廁，並事先將走廊上的監視器鏡頭撥開，大約一個小時之後，他發現櫃姐準備前往女廁，於是偷偷尾隨進入，埋伏在隔間外面，等到女方開門走出來，再強行從後方環抱、襲胸。另一名櫃姐聽到求救聲，立即衝進女廁救援，同時大喊「搶劫」，這才把許男嚇跑。

許男坦承有摀嘴、貼膠帶，但沒有襲胸、熊抱等行為，但辯稱「我記得她是網紅，經常劈腿，我也交往過兩個劈腿的女生，很討厭那樣的人，才會想要嚇她。」但受害櫃姐根本不認識他，也不是網紅。

法官認為，櫃姐與證人不論是在接受偵查還是出庭時供詞都很一致，加上女方下巴、手指受到的傷害也與描述過程相符，雖然許男聲稱患有精神疾病，但他事先撥開監視器，還攜帶剪刀等物品尾隨不認識的女性，顯然是預謀隨機犯案，行徑囂張、手段暴力，可見惡性重大，最後依攜帶兇器強制猥褻罪，判處5年有期徒刑，民事部分則判賠25萬多元。