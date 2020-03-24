擺脫煩悶在家工作心情　Apple Music辦公室DJ播放列表陪你不寂寞

▲Apple Music為在家工作的用戶推出辦公室DJ播放列表陪你在家工作不寂寞。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

隨著全球疫情延燒，越來越多人在家工作。在家工作的時候，不覺得就是要來杯咖啡配點音樂，讓自己提高生產力嗎？Apple Music「辦公室DJ」播放列表正是適合你的個人的音樂。聆聽 The Weeknd、Post Malone、Dua Lipa、Ed Sheeran等藝人的歌曲，讓他們為你加油打氣。

另外，覺得憂鬱懶散的時候，也可以聽聽「Get Up! Mix活力充電站」播放列表，這是Apple Music的全新個人化混音播放列表，當中的歌曲全部都是能讓你雀躍、會心一笑，忍不住大聲跟著唱的歌曲。

Get Up! Mix運用Apple Music的機器學習演算法，為你挑選並排序出完美的播放列表，其中包含你所愛的動感金曲，以及一官方為你精心挑選的新歌。

即日起，全球的Apple Music訂閱者將可開始使用Get Up! Mix。只要打開「為您推薦」標籤頁，即可看見「最愛精選」、「音樂新發現」、「我的弛放之選」、「朋友正在聽」，以及全新的Get Up! Mix。

這個播放列表將於每個星期一重新整理，在資料庫加入你的個人化Get Up! Mix 歌曲，讓你每個星期都能聽新歌。你可以使用Apple Music的即時歌詞功能，隨時跟著愛歌大聲唱。此功能即日起也將在MacOS上推出。無論你是含在嘴裡小聲唱還是扯開喉嚨大聲唱。