凌晨闖銀樓偷「20萬飾品+10萬現金」　2嫌北高落網...花到剩1萬9

記者邱中岳／台北報導

北市1家銀樓在3月初遭竊賊闖入，偷走店內20多萬的金飾、玉器還有現金10萬元，警方獲報後追查在北高2地逮捕主嫌以及預藏工具的男子，雖然主嫌不認罪，但接應男子則坦承犯案，警方訊後將2人依照竊盜罪嫌送辦。

據悉，57歲的胡姓男子與61歲的杜姓男子平時以竊盜維生，2日凌晨1時許，鎖定萬華昆明街1間銀樓，胡姓男子將鐵捲門破壞後把葉片抽出，從縫隙中竄入銀樓內搜刮財物，偷走金飾、玉器以及珊瑚等物品價值約20萬元，另外還將抽屜現金10萬元一併帶走。

▲竊嫌在2日凌晨跑到萬華一家銀樓，偷走總價值約20萬的飾品以及10萬元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家早上開門發現店內遭竊，隨即通報警方處理，警方調閱監視器發現另名杜姓嫌犯預先將竊盜工具藏放在附近機車內，得手後2人分頭逃亡，胡姓嫌犯逃往高雄一帶躲藏，沿路還不斷變裝、更換交通工具，企圖規避警方查緝。

杜姓嫌犯則藏匿在新北市一帶，警方在25日下午兵分2路逮人，並在胡姓主嫌身上僅找到1萬9千元現金，不排除其他證物已經透過管道銷贓變賣。

▲警方獲報後趕忙派鑑識人員到場採證，並透過監視器鎖定嫌犯分逃北高2地。（圖／記者邱中岳翻攝）

胡嫌到案後原本矢口否認犯案，但透過監視器比對，且預藏工具的杜姓男子也坦承犯案，訊後將2人一併送辦，店家指出，被偷走的幾乎都是父執輩留下來的東西，雖然價格難以估計，但是畢竟是長輩留下的東西，希望警方能夠幫忙找回遭竊的物品。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

男子爆數萬元債務被「強押上車」 警方淡水民宅救人...逮3嫌

討債找嘸人、討酒喝也遭拒... 男持酒瓶怒捶街友快閃