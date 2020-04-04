拚防疫她卻不打烊！陸女擁E乳　2天狂接客17次「全程不戴罩」

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19)疫情嚴重，台灣許多遊客已經紛紛出境返國，但警方仍在2日下午發現有應召業者仍持續刊登賣淫廣告，警方隨即喬裝尋芳客上門，並逮捕涉嫌賣淫的女子，警方在現場發現竟然沒有口罩、酒精等防疫物品，直呼「實在太危險」。

據悉，32歲的吳姓大陸籍女子長相甜美、且擁有E罩杯的好身材，持觀光簽證來台旅遊，但私下卻從事賣淫行為，但因疫情問題又愛上台灣生活，不管簽證逾期仍留在台灣繼續接客，並且配合到各大旅館等候通知。

▲警方訊後將涉嫌賣淫的吳姓大陸籍女子裁罰1千5百元，並送往移民署擇日遣返。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方接獲線報，在2日下午喬裝尋芳客，並約定以3千5百元價格進行交易，警方進入後發現女子身穿火辣內衣，警方隨即表明身份將人逮捕，但現場除了發現保險套之外，竟然沒有口罩、酒精等防疫物品，讓現場執行警方冷汗直流。

▲應召站業者在防疫期間不斷狂打廣告，宣稱「百分百本人自拍生活照」攬客。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳女向警方坦承，持觀光簽證來台旅遊，但卻私下透過應召站接客賺錢，且多日來已經愛上台灣，所以才會選擇逾期居留，也向警方坦承這幾天已經接客多達17人，警方也替其量體溫，發現吳女並無發燒症狀後，也對吳女逕行裁處1千5百元，並轉交移民署擇日遣返。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

「了無生趣，再見！」寫下這句話…新北女離家 3天後浮出淡水河

男喝完悶酒「持刀逛大街」 不聽警勸爆推擠....把自己推進警所

